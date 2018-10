El PSOE sospecha de fuego amigo en tres filtraciones contra el Gobierno

Ayer se cumplieron dos años del Comité Federal del PSOE que dividió al partido en dos y propició la dimisión de Pedro Sánchez. Una brecha que parecía haber tapado la llegada del actual presidente del Gobierno a La Moncloa. No obstante, las últimas filtraciones contra el propio Sánchez y varios integrantes del Consejo de Ministros están provocando todo tipo de suspicacias.

Según reconocen al Confidencial Digital dirigentes nacionales del PSOE, muy próximos a Sánchez, tanto en Moncloa como en Ferraz, así como en varios ministerios, empieza a extenderse la teoría del “fuego amigo”, en relación con las últimas noticias aparecidas en los medios que han hecho tambalearse al Ejecutivo.

Los defensores de esta tesis sostienen que los críticos con Sánchez se la tienen jurada al actual presidente y, a pesar de que han salido del foco mediático, “siguen activos” en busca de “influir en el Gobierno”. Concretamente, añaden, “su objetivo es forzar elecciones porque no les gustan los actuales apoyos parlamentarios. Y, si no logramos mantener La Moncloa, atacarán de nuevo”.

Esta conclusión, compartida por personas muy relevantes del Partido Socialista, se sustenta en el “modus operandi” que se ha llevado a cabo con las filtraciones que han perjudicado seriamente al Gobierno. En muchos de esos casos, la noticia siempre estaba relacionada con algo que conocían ex ministros socialistas.

“Todos conocían la tesis de Sánchez”

La tesis de Pedro Sánchez, y la polémica generada en torno a ese trabajo para lograr el doctorado, es, en opinión de las fuentes consultadas, un buen ejemplo de lo expuesto anteriormente: “Todos, en el Gobierno Zapatero, sabían que se apoyó en informes de Industria para completarlo, y de hecho se le promocionó a nivel interno”.

Ya en la campaña de las primarias contra Susana Díaz, ex ministros que apoyaban a la presidenta de la Junta “deslizaron” que a Sánchez “le hicieron la tesis” desde el Ministerio dirigido entonces por Miguel Sebastián. Una acusación que no pasó a mayores hasta que ABC recuperó la polémica tras el cese de Carmen Montón.

Fue entonces cuando varios ex ministros de Zapatero, consultados por varios medios esos días, “alimentaron las dudas” acerca de la tesis, señalando incluso al jefe de gabinete de Sebastián, Carlos Ocaña, como el autor real de la misma.

Las fuentes consultadas por ECD añaden, además, que una vez que el propio Ocaña desmintió ese supuesto, “el objetivo fue lograr testimonios de que la tesis era floja... y varios integrantes del Gobierno Zapatero estuvieron encantados en decirlo”. Algunos sostienen, de hecho, que el propio ex presidente llevó a cabo esas afirmaciones.

La “venganza” contra Carmen Montón

Si las filtraciones sobre la tesis de Sánchez son “más que sospechosas”, los dirigentes del PSOE que ven “fuego amigo” en este tipo de informaciones afirman que “el caso más flagrante” que se ha dado hasta la fecha en este sentido ha sido el del Máster de Carmen Montón.

Todo lo relacionado con las noticias de la ya ex ministra de Sanidad “apunta en ese sentido”, sostienen: “La información fue recibida por El Diario y, cuando Sánchez la ratificó en el puesto, fue La Sexta quien le dio la puntilla con el asunto del plagio. Y todo ello ha salido de gente del Partido Socialista”.

Las fuentes consultadas por ECD recuerdan, en ese sentido, que Montón hizo ese Máster “empujadada” por dos ministras de Zapatero, que además habían financiado a la Universidad: Bibiana Aído y Leire Pajín. Un dato que conocían antiguos cargos del Gobierno.

Además, en la ejecutiva regional del PSOE en la Comunidad Valenciana, liderada por Ximo Puig, ya le habían preguntado a Montón por el Máster: “Mucha gente quería mover ese tema, solo esperaron a hacerlo en el momento que más les convenía”.

Desde el entorno de la ex ministra destacan, por último, que Montón ya fue amenazada por los rivales de Sánchez hace dos años, cuando ella se resistió a abandonar la ejecutiva de Ferraz para forzar la dimisión del secretario general: “Entonces, recibió advertencias, de que no se jugara su futuro político. Al final, cumplieron con su palabra...”

“Lo de Pedro Duque sale de Hacienda”

Por último, la tercera filtración de la que también sospechan dirigentes del PSOE es la referente a las propiedades de Pedro Duque declaradas a través de una sociedad para ahorrarse un pago superior de impuestos.

Las fuentes consultadas por ECD explican que la documentación aportada por OK Diario y el resto de medios que han continuado investigando proceden, sí o sí, de Hacienda, y de las oficinas del registro de la propiedad de la Comunidad Valenciana en lo tocante al chalet de Jávea.

Dos instituciones, añaden, “llenas de antiguos cargos del partido” que, en esta ocasión, y teniendo en cuenta las sospechas existentes acerca de los casos anteriores, “han optado por facilitar la información a un medio crítico para levantar menos sospechas”.

Lo que tienen claro es que “a mucha gente del antiguo aparato no les gustó el nombramiento de Duque por no ser del partido, y alguno puede buscar hacerle daño”.

Las grabaciones de Delgado, fuera de sospecha

Así las cosas, en la actual ejecutiva del PSOE cada vez está más extendida la idea de que, detrás de las principales crisis sufrida por el Gobierno en estos últimos tres meses está “gente del partido”. Una teoría que, sin embargo, es totalmente descartada a la hora de analizar quién ha podido filtrar la grabación de Villarejo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

En este caso, en Moncloa y Ferraz tienen claro que alguien del entorno del ex comisario, y ordenado por él, ha sido el responsable de remitir las grabaciones a Moncloa.com. Entre otras cosas, porque Villarejo se ha propuesto hacer caer a todo el Gobierno y porque “a nadie nuestro le benefician esas grabaciones”.

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que ex ministros como Alfredo Pérez Rubalcaba pueden verse salpicados por nuevas grabaciones del ex comisario, que ya ha realizado “insinuaciones” sobre presuntos encargos del ex titular de Interior.

Por tanto, concluyen, “nadie en su sano juicio” podría pensar que detrás de las grabaciones a Delgado está un ex dirigente socialista: “Todos tienen claro que con Villarejo es mejor no llegar a ese tipo de acuerdos”, aseguran.