El fichaje de cargos de Ciudadanos por el PP provoca un plante de los asesores veteranos del partido

La operación de Pablo Casado para absorber a Ciudadanos tras la moción de censura en Murcia solo ha dado sus primeros pasos. El proceso irá a más. Pero el desembarco de cargos de Cs en puestos claves del partido ha provocado ya un plante de los asesores veteranos del PP, tanto en Génova como en el Ayuntamiento de Madrid, dos de los grandes centros de poder.

Después de algunas incorporaciones sonadas al PP procedentes de las filas de Inés Arrimadas, como la del ex líder de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, la diputada catalana Lorena Roldán, y el ex secretario de Organización Fran Hervías, ahora el PP negocia nuevos fichajes en la red territorial de su partido rival.

El jefe de Prensa de Rivera

Hace unos días se conoció que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha fichado como jefe de prensa a Daniel Bardavío, el que fuera director de comunicación de Albert Rivera con Ciudadanos desde 2015 a 2020.

Es el segundo fichaje de Almeida a Cs en solo seis meses, tras la incorporación en mayo de Pilar Rodríguez Losantos, ex jefa de gabinete del eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauza en Bruselas.

Losantos, experta en comunicación política, gestiona en la sombra la acción, los mensajes y la propaganda del Ayuntamiento de Madrid. Losantos y Bardavío trabajaron juntos en Bruselas.

El equipo de la Alcaldía

Con el último movimiento, Martínez-Almeida refuerza su apuesta por absorber a Ciudadanos de cara a las municipales de 2023. Sin embargo, fuentes del PP critican que ha cambiado por completo el equipo que le acompañó hasta la Alcaldía, cuando nadie apostaba por su candidatura.

En el equipo municipal del PP en el Ayuntamiento no se pasa por alto otro dato: que Bardavío será el encargado de gestionar la crisis interna que vive la formación en Madrid, inmersa en una batalla por la presidencia regional del partido entre la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, el líder nacional, Pablo Casado, y el propio alcalde.

Plante de los asesores veteranos

Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes internas del partido, cargos veteranos del PP madrileño se muestran estos días en privado “indignados” con el desembarco de la ex mano derecha de Albert Rivera en el equipo de Almeida.

Aseguran que se sienten “desplazados” por la llegada de “los gurús de Ciudadanos” – así los conocen entre ellos- y se han plantado ante Génova porque “la dirección del PP no apuesta por el talento del partido”.

Recuerdan, por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso también tiene en su equipo a destacados ex dirigentes de Ciudadanos, aunque con una salvedad importante: no los ha incluido en su núcleo más próximo y no ha desplazado a cargos históricos del PP que llevan décadas trabajando para el partido.

Se cita el caso de Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura de la Comunidad, que proviene de la formación naranja. La presidenta ha situado también a Toni Cantó, otro ex de Cs, al frente de la Oficina del Español. Sin embargo, en el PP este movimiento se interpreta más bien como un “castigo” por la imposición de Génova de colocarle.

Un centenar más de asesores hasta el verano

La indignación de los asesores veteranos del PP se ha incrementado en los últimos días tras conocer que el desembarco de cargos de Ciudadanos en puestos clave del partido no ha hecho más que empezar.

Según las fuentes consultadas, Génova ha trasladado que el listado de nuevas incorporaciones asciende, de aquí al próximo verano, a más de un centenar de cargos públicos, entre diputados autonómicos, alcaldes, concejales y ex diputados nacionales. Una operación que se atribuye al ex secretario de Organización de Cs, Fran Hervías.

Como responsable de la expansión nacional de Ciudadanos en la etapa de Albert Rivera, Hervías atesora un importante dossier sobre cuadros leales por los territorios, a quienes en su día él incorporó al partido, que podrían estar en disposición de abandonarlo para recalar en el PP, según fuentes próximas al dirigente.

Fran Hervías, con despacho propio en Génova

Hay que recordar que Hervías trabaja ya desde hace seis meses a las órdenes del secretario general del partido, Teodoro García Egea, con despacho propio en la quinta planta de la sede de los populares en la calle Génova.

El ex secretario de Organización de Cs no es una incorporación cualquiera: por el puesto que ocupó durante años bajo el liderazgo de Rivera, tuvo acceso a abundante información sensible de las tripas de Ciudadanos, que ha conservado a buen recaudo, y forjó una red de contactos que ahora está poniendo a disposición del PP.

Los populares le han dado entrada en el corazón del partido, y trabaja también en la estrategia para ayudar a Pablo Casado en su plan para el asalto a La Moncloa.