Quién ha convertido a Pablo Iglesias en un político dialogante: su nuevo jefe de gabinete

Pablo Iglesias es otro. En apenas tres años, ha pasado de exigir ministerios concretos a cambio de una investidura de Sánchez que después no apoyó a convertirse en el principal socio del presidente. Además, ha dejado de lado los discursos agresivos y crispados, usando ahora un tono más pausado y conciliador. Una transformación que ha sorprendido a propios y extraños.

El 'nuevo' Pablo Iglesias tuvo su gran puesta de largo en los debates electorales de TVE y Atresmedia. De los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno, fue el que se mostró más tranquilo y respetuoso, apostando por las propuestas frente a las protestas y los ataques del resto de aspirantes.

Su discurso y su tono, de hecho, fueron totalmente contrarios a los mostrados en esos mismos debates pre-electorales de 2015 y 2016, en los que Iglesias cargó contra todo y contra todos. Un cambio, totalmente radical, que muchos achacaron a la imposición del 'errejonismo' en Podemos.

Tanto dentro como fuera del partido, hubo quien interpretó ese nuevo comportamiento de Pablo Iglesias como la adopción, por parte del secretario general, de las llamadas “tesis de Errejón”, quien apostaba por un “diálogo conciliador” con todos los partidos para lograr ser un movimiento transversal capaz de pactar con otras formaciones.

De hecho, la nueva disposición de Iglesias a llegar a acuerdos con el PSOE y con Pedro Sánchez, a quienes quiso dar el sorpasso hace apenas tres años, también fue interpretada como una conversión al 'errejonismo' por parte del líder de Podemos. No obstante, el causante de este cambio de actitud en Iglesias no es, en absoluto, el actual candidato de Ahora Madrid a la Comunidad.

Gentili, el asesor que cambió a Iglesias

Según las fuentes consultadas por Confidencial Digital, el gran impulsor de este Pablo Iglesias “más dialogante” es su nuevo jefe de gabinete: Pablo Gentili.

Argentino, profesor universitario, y ex asesor de los brasileños Lula da Silva y Dilma Roussef, Gentili llamó la atención de Pablo Iglesias a comienzos de año. El líder de Podemos se preparaba para su gran reaparición, y necesitaba un nuevo impulso, tanto para el partido como para su propia figura.

Después de varias conversaciones, Gentili se trasladó a Madrid, donde empezó a trabajar, desde la sombra, para Pablo Iglesias. Finalmente, fue nombrado por éste su jefe de gabinete, para organizar la campaña de las elecciones generales del 28 de abril.

Sus consejos fueron claros desde el minuto uno: Pablo Iglesias debía tener la mano tendida al PSOE, para poner en valor que Podemos sería clave en el nuevo gobierno. Para ello, debía adoptar un mensaje de “gobernante”, más conciliador y propositivo, aunque advirtiendo del riesgo de que Sánchez optara por pactar con “la derecha”, personificada en Albert Rivera.

Un nuevo talante en las negociaciones

Todos esos consejos los adoptó Iglesias durante las semanas de campaña, pero también una vez celebradas las elecciones. La misma noche del 28 de abril volvió a insistir en la “necesidad” de formar un gobierno de coalición PSOE-Podemos, pero sin exigir ningún tipo de contraprestación, o cartera concreta, a cambio del apoyo en la investidura.

La confirmación del cambio definitivo de Iglesias llegó el pasado lunes en La Moncloa, donde el líder de Podemos y Pedro Sánchez se reunieron por primera vez para explorar los posibles acuerdos entre ambas formaciones tras las generales.

Según confirman a ECD altos cargos socialistas conocedores del contenido de ese encuentro, Iglesias se mostró “más colaborador que nunca” con Pedro Sánchez, encajando además cualquier réplica del presidente a sus peticiones:

--“Antes, incluso después de la moción de censura, Pablo se enfadaba mucho cuando no Sánchez, o quien tuviera enfrente, no estaba de acuerdo con él. Fruncía el ceño, se levantaba, y ya no atendía a razones”. Pasó, por ejemplo, con la negociación sobre RTVE, pero hubo muchos más casos.

Abierto a un gobierno monocolor

Tal es el cambio de actitud de Iglesias, que en la reunión del lunes no se cerró a la posibilidad de apoyar un gobierno monocolor presidido por Pedro Sánchez, pese a su intención de incluir a integrantes de Podemos en el futuro Consejo de Ministros.

Las fuentes consultadas explican que el jefe del Ejecutivo también dejó abierta la posibilidad de incluir, en cargos intermedios del futuro Gobierno y en organismos públicos, a independientes propuestos por Podemos, una opción que no disgusta del todo a Iglesias.

En todo caso, desde el PSOE son más que optimistas sobre un posible acuerdo de investidura con Podemos. Y todo ello por el cambio de actitud de Iglesias: “Es otro. Y, como reconocen desde su partido, ese cambio se lo debe a Pablo Gentili”.