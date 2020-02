Rajoy da la cara por Alfonso Alonso ante Casado

En los últimos días se ha conocido que Mariano Rajoy participará en algún acto de campaña de las elecciones gallegas, en las que confía que Feijóo volverá a conseguir una nueva mayoría absoluta. Se daba por hecho su apoyo al dirigente gallego, pero el ex presidente ha dado también la cara por el líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso.

Rajoy ya estuvo presente en las campañas de las elecciones generales de abril y noviembre del año pasado, con varios actos. De hecho, reapareció tras su retirada de la política en un acto del PP el 12 de abril para arropar a la entonces candidata por Pontevedra, Ana Pastor, en un mitin en el que también participó Alberto Núñez Feijóo.

Según ha trascendido también, la presencia del ex presidente en esta campaña será de “perfil bajo”, en función de lo que le propongan desde el partido. Aseguran que Rajoy ha expresado que estará para lo que diga el líder del PP, Pablo Casado, con quien el jueves compartió una comida y coincidió después en un acto en Madrid.

En Galicia, la apuesta de Mariano Rajoy es clara: Feijóo gobierna con mayoría absoluta, el centroderecha está unido en torno al PP, no hay fragmentación en esa comunidad, donde el galleguismo enraizado en España lo representa el PP.

Rajoy da la cara por Alfonso Alonso

En el marco de ese encuentro, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la cita en Génova, Rajoy dio la cara por Alfonso Alonso ante el presidente del partido.

Considera positivo “unir fuerzas”, como propone Inés Arrimadas, pero para eso es importante que Ciudadanos respete la foralidad, que es una parte sustancial del proyecto del PP para plantar cara al PNV.

Así, el ex presidente defendió ante Casado que el PP no debe aceptar que Ciudadanos le imponga el líder de la coalición electoral en el País Vasco. No olvida que en este caso todo se ha dejado pendiente de las negociaciones con Cs para alcanzar una coalición electoral.

La designación de Alonso, por tanto, se ha explicado en Génova como una solución de urgencia, forzada por el adelanto electoral, pero quizá no definitiva. Se interpreta así que su proclamación como candidato responde únicamente a una operación para blindarse ante Ciudadanos y forzarle de entrada a unirse a la lista del PP.

Alonso quiere que le acompañe en campaña

Fuentes del partido en Euskadi aseguran también a ECD que Alonso, ex ministro de Sanidad en su Gobierno, solicitara la presencia de Mariano Rajoy en la campaña para las elecciones vascas del próximo 5 de abril.

Hay que recordar que Alonso Alonso -quien no ocultó sus críticas hacia Casado por el giro a la derecha del partido durante la campaña para las municipales del pasado 26 de mayo- ya reclamó entonces la participación del ex presidente en un acto en Álava.