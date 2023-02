Mariano Rajoy ha sido el detonante de la filtración de los WhatsApp de la traición a Pablo Casado.

Mariano Rajoy participó, junto a José María Aznar, en la 26 Intermunicipal de “unidad” que el PP celebró a principios de febrero en Valencia. En aquel evento, además de mostrar su apoyo al actual líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, el ex presidente del Gobierno no dudó en dejar un duro dardo al anterior dirigente popular, Pablo Casado.

Rajoy no se mordió la lengua, y tras justificar que le gustaría “decir una cosa”, realizó una declaración que pareció tener un claro destinatario.

“A mí me gustaría decir una cosa y espero que se me entienda bien. Feijóo no ha confundido el concepto de renovación política con el de juventud ni el cambio político con la inexperiencia. Ha buscado a los mejores, sea cual sea su edad, sean estos quiénes sean y vengan desde donde vengan. Os lo digo con conocimiento de causa”, señaló en una clara indirecta a la etapa en la que Casado lideró el PP.

Rajoy, detonante de la filtración

Según admiten a Confidencial Digital ex cargos del partido, Mariano Rajoy fue así el detonante de la filtración de los “WhatsApp de la traición” a Pablo Casado.

La declaración del ex presidente, apuntando a la inexperiencia y juventud de la anterior dirección, provocó que miembros que formaban parte del comité de dirección de Casado, pero ahora ya no ocupan puestos de alta responsabilidad en el PP de Alberto Núñez Feijóo, desempolvaran mensajes contra los dirigentes que mantienen cargos en el partido.

En el núcleo duro de aquel equipo había apenas 11 miembros y al menos 10 de ellos (como Cuca Gamarra, Javier Maroto o Dolors Montserrat) expresaron, hace ahora justo un año a través de mensajes, su respaldo a las denuncias de presunta corrupción que Génova lanzó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los “WhatsApp de la traición”

Hay que recordar que Casado se desmarcó de la filtración de los que han venido a denominarse en ámbitos políticos y periodísticos como “WhatsApp de la traición”, publicados por El País, en los que hasta una decena de dirigentes del PP le expresaron su respaldo frente a Isabel Díaz Ayuso en plena guerra con la presidenta.

Atribuyó entonces la maniobra a su entorno más directo, que no acepta el “maltrato” que el partido le dispensa a su ex líder. Apuntó a un reducido grupo de fieles que ha abandonado ya la primera línea de la política, como Ángel Carromero, Ana Camins, Pablo Montesinos o María Pelayo, que consideran que el PP ha sido “injusto” con su anterior presidente.

El ‘chivatazo’ de la comida

Hay que destacar también que, en el aniversario del pacto que le apartó de la presidencia del PP, Casado no tuvo inconveniente en compartir la semana pasada una comida con su sucesor al frente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, ambos quedaron desconcertados tras percatarse de que El País les había sorprendido comiendo juntos.

Tal y cómo se contó en ECD, la llegada al restaurante de la periodista de El País, Elsa García de Blas, que cubre habitualmente la información de Génova para el periódico del Grupo Prisa, desconcertó enormemente a Feijóo y Casado.

Aseguran que la cita la conocían muy pocas personas, Génova quería mantenerla en secreto, como otros encuentros que mantiene el presidente del partido con líderes políticos, económicos y sociales, pero éste especialmente porque Feijóo sabe que todo acercamiento con Casado tiene riesgos en su relación con Isabel Díaz Ayuso. Y la presidenta madrileña se encontraba encima fuera de España, concretamente en Londres.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Confidencial Digital confirman que un miembro en activo del partido, que todavía ostenta un escaño en las Cortes Generales y es considerado una persona cercana al ex líder del PP, decidió ‘reventar’ la reunión y dio el ‘chivatazo’ a la prensa.