Política Tamames será candidato de la moción de censura solo si la firman también diputados que no sean de Vox El entorno del ex dirigente del PCE y de Santiago Abascal han establecido contactos con Cayetana Álvarez de Toledo y con los ex UPN

photo_camera El líder de Vox, Santiago Abascal), y el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en el Congreso.