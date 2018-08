“Rectificar es de sabios”: así decidió el Gobierno defender al juez Llarena

Sábado, 25 de agosto, a las nueve de la mañana, y diecisiete vehículos oficiales circulan por la Mancha. Dejan atrás Los Yébenes (Toledo) y continúan hacia el suroeste. Al cabo de unos 40 minutos, llegan hasta los muros blancos y el césped bien cortado de Quintos de Mora, la finca destinada al uso y disfrute de los miembros del Gobierno.

Casi una hora después, cuando faltan unos minutos para las diez, se escucha el ruido creciente de un helicóptero, en el que viaja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aterriza en el helipuerto del complejo procedente de Vannes (Francia), donde asistió a la final del mundial de fútbol femenino sub-20. La selección española perdió contra Japón y el líder del Ejecutivo, pese al amargo sabor de la plata, aprovechó para pasar una noche en la región bretona.

Inicio de la jornada de trabajo con las ministras y ministros, en Quintos de Mora (Toledo), para trazar la estrategia del nuevo curso político. Por un país más justo y solidario, igualitario y feminista, con una #AgendaDelCambio europeísta y sostenible. pic.twitter.com/U1iySHnXw2 25 de agosto de 2018

El objetivo de reunir a los ministros en Quintos de Mora era pasar un fin de semana de “reflexión” bajo los dictados del ‘coaching’ y del “trabajo transversal”, explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.

Las dudas de Justicia sobre la defensa de Llarena

Dos días antes, Delgado había provocado una fuerte polémica. Los hizo al informar de que el Ministerio defendería al juez Llarena de la demanda civil que le había interpuesto Puigdemont sólo si Bélgica decidía seguir adelante con el procedimiento por la actividad judicial del magistrado y no por sus afirmaciones en el ámbito privado.

La indignación que aún persiste en PP, Ciudadanos y numerosos jueces se debe a que Puigdemont demandó a Llarena por unas declaraciones a los medios que hizo tras una conferencia y en las que negó que en la causa del procés haya presos políticos.

Más aún cuando se conoció por El Español que la Abogacía del Estado había presentado dos informes al Ministerio en los que concluía que la defensa de Llarena por parte del Gobierno era viable y que pese a ello Delgado prefirió ponder condiciones, según informó María Peral.

“Malinterpretación”

Según ha podido saber Confidencial Digital, la ministra Delgado llegó a Quintos de Mora hastiada del revuelo que se había formado en los medios, las redes y en la oposición por la nota de prensa del jueves.

Al día siguiente, alrededor de las siete de la tarde, Moncloa publicaba una nota en la que aseguraba que el Gobierno había puesto en marcha “todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional, en la que está inmerso el juez Llarena”, añadiendo que había iniciado la búsqueda de un despacho de abogados belga para defender al magistrado.

La ministra Delgado ha sido entrevistada varias veces este lunes y ha insistido en que la postura del Gobierno no ha cambiado, sino que siempre ha estado dispuesto a defender a Llarena “hasta las últimas consecuencias”.

Según ha sabido ECD, entre la mañana del sábado y la tarde el domingo, tanto Dolores Delgado como el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, conversaron sobre qué decisión tomar respecto del asunto.

Se mostraron convencidos de que se había malinterpretado la nota de prensa del Ministerio de Justicia y que se había exagerado la condición que puso el gabinete de Delgado para defender al juez.

“Rectificar es de sabios”

En la mañana del domingo, uno de los tres tuvo enfocó la cuestión de otra manera: se podía volver a informar a los medios sobre el tema, pero en esta ocasión subrayando el apoyo a ultranza del Gobierno al magistrado y dejando claro que la postura de Moncloa no era “tibia” respecto de la demanda de Puigdemont: que el Ejecutivo no dudaba en que, entre Llarena y el ex president, se ponía del lado del instructor.

Surgió un inconveniente: “va a parecer que nos hemos equivocado” y que se estaba dando la razón a quienes criticaban al Ministerio de Justicia. Sin embargo, se solventó pronto: “si piensan que asumimos que nos hemos equivocado, rectificar es de sabios”. En cualquier caso, la decisión del Gobierno sería tomada de manera positiva.

Por tanto, se acordó seguir adelante, con el parecer y el visto bueno de los otros quince ministros, que acogieron bien la medida y el razonamiento, según las fuentes consultadas por este confidencial.

Críticas de Podemos

Un día después de la ‘corrección’ de Moncloa, ha ocurrido lo previsible: la ministra ha sido preguntada varias veces por el cambio de postura del Gobierno, periodistas y políticos han elogiado la “sabia rectificación” y Puigdemont han criticado que el Ejecutivo defienda a un juez y considera “peligrosísima” la decisión de Sánchez.

Por otro lado, Podemos se ha sumado a las críticas, ya que para el partido morado se trata de una injerencia más en el poder judicial.