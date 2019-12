El rey se enfrenta a un calendario apretado para la ronda de consultas

La ronda de consultas que, tal y como establece el artículo 99 de la Constitución, tendrá que celebrar el rey para proponer al Congreso un candidato a presidente del Gobierno será la más numerosa de la democracia.

Después de constituirse las Cortes Generales con los diputados y senadores elegidos en las elecciones del 10 de noviembre, la presidenta del Congreso Meritxell Batet acudió este miércoles al Palacio de la Zarzuela a entregar la lista con los portavoces de las formaciones políticas con representación parlamentaria que acudirán a la ronda de consultas.

Serán 19 los partidos que acudirán: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, En Marea, Izquierda Unida, En Comú Podem, PNV, Junts per Catalunya, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís, Foro Asturias, Bloque Nacionalista Galego, Unión del Pueblo Navarro, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. ERC, EH Bildu y la CUP se han negado a ser recibidos por Felipe VI.

En los próximos días la Casa del Rey tendrá que hacer público el calendario de esta concurrida ronda de consultas. Distintas circunstancias de este mes de diciembre dejan poco margen.

Distintos medios de comunicación han barajado ya la semana del 9 al 15 de diciembre, es decir, la semana que viene, para celebrar esa ronda de consultas de la que en principio saldría la propuesta de Pedro Sánchez como candidato que se sometería a la sesión de investidura.

Sin embargo, no es una semana que ofrezca muchas posibilidades. Para empezar, el lunes 9 de diciembre es festivo en muchas comunidades autónomas (no en toda España), incluida Madrid, por lo que no se considerará seguramente para iniciar la ronda de consultas.

A ello se añade que el jueves 12 y el viernes 13 se celebrará el Consejo Europeo. A la cita acudirá Pedro Sánchez, como jefe de gobierno en funciones, y ese viaje obligado a Bruselas también condicionará los planes de la Casa del Rey para la ronda de consultas. El orden por el que los portavoces de los partidos pasan por Zarzuela es creciente, de menor a mayor representación y votos, por lo que el último en ser recibido por el rey será Sánchez como líder del PSOE.

Ante esas dos circunstancias, se abre una ventana de dos días: el martes 10 y el miércoles 11. Ahí sería posible que Felipe VI celebrara la ronda de consultas, que culminaría presumiblemente con la propuesta de Sánchez como candidato a un debate de investidura para el que aún no habría fecha.

No sería la primera vez que la ronda de consultas, en vez de extenderse a lo largo de una semana, se comprime en dos o tres días.

Por ejemplo, tras las elecciones generales del 28 de abril, la primera ronda de consultas tuvo lugar el 5 y el 6 de junio. En dos días pasaron por Zarzuela quince portavoces políticos, a razón de cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, salvo la segunda tarde con sólo tres. El intervalo para cada uno era de 45 minutos.

En esta ocasión, habría que encajar a 19 representantes políticos, lo que sería más complejo.

De no tener lugar el 10 y 11 de diciembre, ya comenzaría como pronto el lunes 16 de diciembre. En este caso, los plazos para convocar un eventual debate de investidura se irían ajustando. El PSOE no renuncia a tratar de investir a Pedro Sánchez antes de Navidad, según el calendario que el propio presidente en funciones planteó.

Eso sí, Esquerra Republicana de Catalunya, de quien ahora depende la investidura de Sánchez, ya ha dicho que no tiene prisa, que las negociaciones con el Partido Socialista llevarán tiempo para poder fraguar un acuerdo entre posiciones muy alejadas en algunos asuntos.

A ello se suma la cercanía de Nochebuena y Navidad, que dificultaría cualquier debate de investidura o movimiento en ese sentido. Todos estos factores pueden condicionar las fechas que plantee la Casa del Rey para la ronda de consultas.