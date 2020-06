Sánchez acusa al PP de “juego sucio” por filtrar la reunión Zapatero-García Egea para enfrentarle a Pablo Iglesias

Pablo Casado había tendido la mano al Gobierno para llegar a “pactos económicos”. Pedro Sánchez recogió el guante y le respondió en la última sesión de control en el Congreso que está “dispuesto a llegar a acuerdos”. Pero la filtración de la reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Teodoro García Egea ha vuelto a dinamitar los puentes.

El acercamiento, aunque tímido, suponía un cambio de actitud al final del estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus y tras una escalada de duros enfrentamientos.

Sin embargo, solo unos días después, saltó a la primera página de los periódicos que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se citó con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a instancias del empresario Enrique Cerezo. Se reunieron en Madrid el 10 de junio, según reveló el diario El Mundo el pasado sábado.

La cita no figuraba en la agenda de ninguno

Pues bien. Confidencial Digital ha podido confirmar, por fuentes conocedoras del encuentro, que la reunión no figuraba en la agenda de ninguno de los dos dirigentes y la intención era “no informar ni de su celebración ni de su contenido”.

En el círculo más íntimo del ex presidente del Gobierno confirman la celebración de la cita, que se desarrolló durante menos de una hora. Las fuentes consultadas insisten en que ambos se comprometieron a mantenerla en secreto, precisamente para evitar problemas.

En el caso de Zapatero, problemas con personas de su partido, el PSOE, incluso de la dirección. Aseguran que el ex presidente “no actuó con un mandato de intermediación del Gobierno o el PSOE”, sino que “suele reunirse por interés personal y de manera habitual con actores relevantes del panorama político”.

Esa discreción máxima tenía también como objetivo no tensionar más el ambiente como consecuencia de informaciones que aparecieran en la prensa.

Sánchez acusa al PP de filtrar la reunión

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, la filtración de la reunión de Zapatero con el secretario general del PP no ha sentado nada bien en el equipo de máxima confianza de Pedro Sánchez. Una cita que también ha descolocado a algunos ministros (incluso de Podemos) y a altos cargos del PSOE.

Sin embargo, en el entorno del presidente no culpan a Zapatero, a quien consideran uno de los máximos defensores del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. Señalan directamente al PP como filtrador del encuentro. Llegan a hablar incluso de “juego sucio” y de que “Génova le ha tendido una trampa a Zapatero”.

Busca enfrentarle a Pablo Iglesias

Altos cargos de La Moncloa consultados por ECD no dudan en absoluto de las intenciones de Rodríguez Zapatero.

Están convencidos de que se citó con Teodoro García Egea simplemente para intercambiar impresiones sobre la actualidad política. Y que no entró en temas concretos porque “él tenía claro que no podía hablar en ningún caso en nombre del Gobierno”.

En cambio, en el equipo del jefe del Ejecutivo acusan directamente al PP de dar publicidad al encuentro para intentar desestabilizar la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y generar tensiones internas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Concluyen que Génova ha buscado crear desconcierto en las filas de Unidas Podemos, conscientes de que existe un veto importante por parte del PP, e incluso de Ciudadanos, a cualquier acuerdo que forme parte del programa de la formación morada.

Iglesias no duda de las intenciones de Zapatero

“Pero el tema no va a tener más recorrido. Nadie duda de que Zapatero apoya a este Gobierno, Pablo Iglesias sabe que no va a conspirar contra él y eso va a evitar que Podemos le monte a Sánchez un lío con este asunto”, explican.

Pero la intención del PP era clara, insisten. “Si en lugar de ser Zapatero, el encuentro llega a ser con Felipe González, el desencuentro y la desconfianza entre ambos socios de Gobierno sería en este momento monumental”, zanjan.

Zapatero apoya al Gobierno de coalición

Recuerdan que, solo unos días después de su encuentro con García Egea, Rodríguez Zapatero defendió en una entrevista en la Cadena COPE la unidad en el seno de la coalición que preside Pedro Sánchez y sostuvo que el entendimiento en el Ejecutivo es “bastante razonable”, incluso mejor que en algunos monocolor.

Rechazó la comparativa del Gobierno con el “camarote de los hermanos Marx” que realizó el también ex presidente socialista Felipe González. Y se mostró convencido de que la unidad en el Ejecutivo entre PSOE y Unidas Podemos irá a más.

Llegó a reconocer que a él le “gustaba más Podemos” que Ciudadanos. Admitió que “nunca” le gustó Albert Rivera y que, a la espera de ver en qué se “reconvierte” el proyecto de Inés Arrimadas, “fue uno de los experimentos más desafortunados de la democracia”.

El ex presidente argumentó su apuesta por Unidas Podemos, no sólo en la conversación mantenida con Pablo Iglesias, sino en que “parecía importante que en un grupo político que venía de posiciones muy antisistema, comprobaran por sí mismos que la democracia es verdad, que no es una leyenda ni un mito ni un engaño como podían pensar, y que en una democracia todo el mundo si tiene los votos puede estar en el Gobierno. Me parece que eso es muy positivo para el sistema democrático”, defendió.

Visibilizar que Sánchez no quiere hablar

El encuentro de Zapatero y García Egea se produce también después de conocerse que Pedro Sánchez lleva un mes y medio sin llamar al líder de la oposición, Pablo Casado, a pesar de estar inmersos en una de las mayores crisis sanitarias y económicas de las últimas décadas.

Así lo desveló el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien incidió en las ofertas que los populares sí han hecho al Gobierno. En efecto, en Génova se quejan con dureza de la falta de interlocución con el Ejecutivo.

En Moncloa están convencidos de que el PP ha buscado con esta filtración dejar a Pedro Sánchez como culpable de esa situación. Critican que ha querido lanzar el mensaje de que “con el talante que le caracteriza, Zapatero sí es capaz de sentarse con Teodoro. En cambio,”. En Presidencia existe “indignación” por la jugada.