Sánchez configuró un Gobierno “superfeminista” porque le fallaron muchos candidatos

El récord de feminismo del Gobierno Sánchez se presentó desde Presidencia como una decisión previa y consciente del presidente. No fue así Lo que tenía pensado era mantener la paridad, como ya se hace en el partido, pero no primar a nadie.

Fuentes del PSOE de toda solvencia han confesado a Confidencial Digital que la composición del nuevo equipo, con once ministras, fue el resultado, no deseado, de un problema para Pedro Sánchez: varios ex altos cargos socialistas, varones, a los que propuso entrar en el Gobierno, le dijeron que no.

Ante esa situación, el presidente tuvo que tirar de mujeres dispuestas al riesgo y al ascenso.

Un Gobierno corto

Según las fuentes consultadas por ECD, ex ministros de Zapatero, como fueron los casos de Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, entre otros, junto con algún ex secretario de Estado, ex subsecretario y ex director general, fueron tocados por el equipo de Pedro Sánchez para incorporarse al Gabinete, pero declinaron las ofertas.

El principal motivo para esa negativa fue que iba a ser un Gobierno de escasa duración, y por tanto no valía la pena dejar los actuales cargos y trabajos para tan poco tiempo.

En algún caso, sin embargo, el argumento más fuerte para decir no fue el rechazo a contar como socios de Gobierno a quienes votaron la moción de censura, en concreto Podemos y a nacionalistas. Consideraron que van a condicionar la política y la acción de gobierno más de lo razonable y soportable.

El Gobierno más feminista

Sin embargo, el aparato de marketing e imagen de Moncloa, encabezado por el jefe de Gabinete del Presidente, Iván Redondo, y con Miguel Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación, silenciaron esos rechazos y consiguieron dar la vuelta a una situación en principio negativa.

Desde Moncloa presentaron el nuevo equipo de Pedro Sánchez como “el Gobierno mas feminista del mundo, con 11 ministras frente a 6 ministros”.

Algunas de las mujeres contactadas para entrar en el Gabinete eran políticas de segundo nivel, menos conocidas, pero interesadas por hacer carrera política, que decidieron aceptar entrar en el Gobierno a la primera, dure seis meses o un año o, dos, y sin importar demasiado la compañía de partidos en principio poco fiables.

Las ministras menos conocidas

En ámbitos socialistas, entre las nuevas ministras con menos trayectoria y menos recorrido político se cita a la siguientes:

-- Magdalena Valerio. Ahora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuando fue nombrada era secretaria general de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha.

-- María Jesús Montero. La ministra de Hacienda y Administraciones Públicas era consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía

-- Carmen Montón. La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social era, en el momento de ser nombrada, consejera de Sanidad en la Comunidad Autónoma Valenciana.