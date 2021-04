Pedro Sánchez, obligado a una nueva crisis de Gobierno si el PSOE preside la Comunidad de Madrid

La ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, será la vicepresidenta económica del Gobierno de Madrid si Ángel Gabilondo es elegido presidente.

Maroto no se puede incorporar a la lista del PSOE para el 4-M, que ya está cerrada, pero sí reforzaría un Ejecutivo liderado por el vencedor de las elecciones autonómicas de 2019. “Nuestro mensaje para Madrid es claro: queremos ganar. Y eso significa ir en serio para gobernar en serio”, le ha presentado Gabilondo en un acto en Ferraz.

El primer compromiso de Maroto es potente y echa sal en la inacción de Isabel Díaz Ayuso para aprobar unos presupuestos. Las últimas cuentas públicas de Madrid se aprobaron para el ejercicio 2019 y desde entonces están prorrogadas. El fichaje estrella de Gabilondo pilotaría y presentaría un proyecto presupuestario en un plazo máximo de 100 días.

La apuesta es arriesgada, pero en el PSOE argumentan que tienen una oportunidad única para gobernar en Madrid, donde el PP lo hace de manera ininterrumpida desde 1995. Los datos internos que manejan en Ferraz y La Moncloa indican que las elecciones del 4-M se resolverán por un margen estrecho.

Por eso mismo Pedro Sánchez ha resuelto respaldar al máximo la candidatura de Gabilondo. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE tendrá un papel muy activo en la campaña -compartió seis actos con Salvador Illa en la catalana-, pero con este golpe de efecto el PSOE ha sorprendido al resto de partidos.

Y, sobre todo, lanza el mensaje de que un político, en este caso Maroto, está dispuesto a dejar su puesto en el Consejo de Ministros por el Ejecutivo de una comunidad autónoma.

“Yo me quiero comprometer: todo lo que he aprendido, sobre todo en estos tres años, lo voy a poner al servicio de un proyecto colectivo para Madrid. Conozco bien Madrid, me la he pateado desde el sur al norte”, ha aseverado Maroto.