Sánchez presiona a Salvador Illa para que presente una moción de censura en Cataluña y así desmarcarse de Esquerra

Esquerra ha confirmado el guion sobre la malversación adelantado por Pedro Sánchez el día de Constitución. Los republicanos han presentado en el Congreso la enmienda para reformar ese delito dentro de la modificación del Código Penal para derogar la sedición. Ahora, Moncloa diseña una operación para desmarcarse de ERC en el año electoral que se avecina.

Aunque la reforma del delito de malversación se ha intentado alejar lo máximo de las elecciones locales y autonómicas de mayo, las primeras de un año que se cerrará con las generales, el malestar es sonoro entre los barones y otros dirigentes socialistas.

Ninguno de los nueve presidentes autonómicos se han pronunciado por ahora sobre la reforma. Ni siquiera Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), muy críticos con la derogación de la sedición. Pero sí han manifestado su oposición los líderes en Madrid, Juan Lobato, y Castilla y León, Luis Tudanca.

Moción de censura

Pese al malestar que genera en el PSOE, incluso las dudas que suscita entre los socios, el presidente del Gobierno ha decidido acelerar la agenda legislativa más polémica con el fin de despejar del horizonte antes de fin de año los asuntos que pueden generar desgaste de cara a las urnas.

La reforma se interpreta como una nueva exigencia independentista puesta encima de la mesa de la negociación bilateral que asume Moncloa.

Según ha sabido Confidencial Digital, de fuentes catalanas y madrileñas, Pedro Sánchez está presionando al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, para que presente en el Parlament de Cataluña una moción de censura contra Pere Aragonés, al margen de que tenga o no votos suficientes para sacarla adelante.

La impresión en el Gobierno es que esa iniciativa no tendrá en principio éxito, porque se supone que el resto de fuerzas independentistas no permitirían que se hiciera con la Generalitat un partido no nacionalista, como en principio es el PSC, y desde luego el propio Illa.

De cara a las próximas elecciones

Pero la iniciativa de Sánchez, de presentar la moción de censura, tiene un objetivo muy concreto: desmarcarse políticamente de Esquerra, a pesar de que actualmente es uno de los más firmes sostenedores de la mayoría de gobierno en Madrid.

El desmarque servirá para lanzar en Cataluña el mensaje de que el PSC tiene un perfil propio y distinto, de cara a las próximas elecciones, las municipales de mayo de 2023, en las que los socialistas pretenden disputar un buen número de alcaldías, sin excluir, por supuesto, la de Barcelona.

Illa ha garantizado la estabilidad

Cuando Junts abandonó el Govern, el PSOE envió mensajes a Esquerra dándole garantías de que sus votos no servirían para un intento de echar abajo el actual ejecutivo catalán. Se buscaba entonces, a cambio, garantizar el voto de ERC a los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, algo que ya se ha logrado.

Salvador Illa sigue siendo para Pere Aragonés la principal garantía de que podrá continuar al frente de la Generalitat, a pesar de la salida de Junts y de que los 33 votos del PSC, que fue la fuerza más votada, pueden resultar decisivos a la hora de formar mayorías en cualquier votación, como en la de los Presupuestos en Cataluña.

El Parlament tiene 135 miembros, con lo que la mayoría absoluta es de 68. Su composición, tras las elecciones de febrero de 2021, es la siguiente: Partido de los Socialistas de Cataluña 33 escaños (subió 16), Esquerra Republicana de Cataluña 33 (más 1), Junts per Catalunya 32 (menos 2), Vox 11 (más 11), CUP 9 (más 5), En Comú Podem 8 (igual), Ciudadanos 6 (menos 30), Partido Popular 3 (menos 1).

El líder del PSC se resiste por ahora

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD cuentan que, a pesar de la propuesta de Sánchez, en este momento la posición de Salvador Illa es contraria a presentar la moción de censura.

Además de su talante personal, como persona ‘tranquila’ y por eso mismo escasamente conflictivo, el ex ministro de Sanidad considera que no es el momento de presentar la censura, y que, además, sería mal recibida en Cataluña.

El líder del PSC sigue fiel a la estrategia que ha seguido desde el primer día: mano tendida al Govern, aunque sin “cheques en blanco”.

Por eso no acepta, de momento, las presiones. No obstante, fuentes socialistas consultadas afirman que, si Pedro Sánchez se empeña de verdad, Salvador Illa acabará haciendo lo que se le indique, como ha hecho siempre.