Sánchez reconocerá a Edmundo González de aquí a enero si se mantiene callado.

La llegada a España del líder opositor venezolano, Edmundo González, no ha cambiado los planes del Gobierno, que no le reconocerá como ganador de las elecciones pese a que, en el Congreso, ha prosperado una iniciativa no vinculante del PP para conceder al candidato la condición de presidente electo. Pero tiene cerrado ya un pacto con Moncloa.

Por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha limitado a no reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro, en comunión con el resto de países de la Unión Europea, y a reclamar la publicación de las actas de los comicios. Un movimiento que la oposición en España tacha de insuficiente para resolver la crisis política en Venezuela y que deja entrever también el propio Ejecutivo.

La propuesta no tiene ningún efecto práctico: el Ejecutivo, que es el único competente para realizar ese reconocimiento, insiste en que tomará su decisión en conjunto con los demás países de la Unión Europea.

Si se mantiene callado

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes diplomáticas, Sánchez tiene decidido reconocer a Edmundo González de aquí a enero si se mantiene callado. Un compromiso que le anunciará el propio presidente del Gobierno, en la reunión que ambos van a mantener en La Moncloa, en la que busca interesarse también por su situación y la de su familia.

Pedro Sánchez se ha propuesto liderar un frente en Europa para sacar a Nicolás Maduro del poder pero ha puesto para ello como condición al líder opositor venezolano que no tenga actividad política en España y solo se dedique a publicar cartas.

Se le ha pedido perfil bajo

En términos estrictos el asilo puede revocarse si se compromete la seguridad del país de acogida, pero se interpreta en términos muy extremos. Sin embargo, hay un pacto tácito para que se deje salir a quien va a tener un perfil bajo en el país de adopción, cuando se trata de personalidades políticas de primer nivel.

En general, los dirigentes venezolanos como el alcalde Ledezma o Leopoldo López, que estuvo alojado durante meses en la embajada de España, evitan pedir asilo porque no podrían volver a su país después si han sido aceptados como refugiados.

Permanece oculto en Madrid

González Urrutia permaneció oculto en Madrid hasta que acudió a la concentración de este martes frente al Congreso y reaparecerá este jueves en su encuentro con el jefe del Ejecutivo en La Moncloa. Después iniciará una gira internacional.

El asilado político en España, desde el pasado domingo, escribió una carta dirigida a sus compatriotas explicando las razones de su marcha a España. Entre los argumentos de su exilio destacó la importancia de su familia y la de todos los venezolanos, el “destino” de su país y una esperanza “de que cambien las cosas”, según el escrito que publicó en su perfil de X.

Margen de aquí a enero

El plazo de espera de aquí a enero es relevante porque es entonces cuando debería tomar posesión el nuevo presidente de Venezuela.

Hasta entonces, según explican estos días diversas fuentes del Gobierno, no tiene sentido reconocer a González porque la prioridad es negociar con el régimen de Maduro para que admita su derrota y abandone el poder.

Si no lo hace antes de enero, llegará el momento de tomar una decisión, pero hay muchos actores implicados a todos los niveles para intentarlo y ese es el consenso que hay dentro de la Unión Europea y por el que apuesta Sánchez. Se busca evitar un fiasco como en el caso de Juan Guaidó.