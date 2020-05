Sánchez no suplicará más a Casado y le echará en cara los muertos por el rebrote del coronavirus

La advertencia de Pablo Casado de que no apoyará el estado de alarma que prevé prorrogar el Gobierno parecía haber provocado este lunes una reacción de Pedro Sánchez. Sin embargo, tras conversar una hora con el líder de la oposición, el presidente ha decidido “no mendigar más el apoyo del PP”: le culpará del rebrote de la pandemia.

Sánchez descolgó el teléfono hace unas horas y contactó con el líder de la oposición con el objetivo de explorar la posibilidad de que su amenaza se materialice este miércoles en la votación en el Congreso.

Casado transmitió a Sánchez que el PP no va a apoyar la prórroga del estado de alarma. Pero no aclaró si se abstendrá o votará en contra, aunque parece haber descartado el voto a favor.

Sánchez no va a suplicar más a Casado

El PP, cuyo voto es crucial para que la extensión salga adelante, no apoya la medida “a día de hoy” y Casado espera que Sánchez realice cambios significativos. Sobre todo, desligar las ayudas económicas de la vigencia del propio estado de alarma.

Sin embargo, fuentes con acceso a La Moncloa a las que ha tenido acceso Confidencial Digital explican que Pedro Sánchez no se va a mover de su posición sobre la prolongación del estado de alarma. “Y no va a suplicar más al PP”, zanjan.

Pese a que por primera vez la autorización del Congreso no está garantizada, por el rechazo del PP, PNV y ERC a alargar más este escenario que proporciona al Gobierno poderes extraordinarios, el presidente está convencido de que es “imprescindible” para evitar el caos en la desescalada.

Sánchez cree que Casado se abstendrá

En el PSOE asumen que, si los populares se decantan por la abstención, la prórroga se aprobaría con más “síes” que “noes”, pero con un altísimo número de abstenciones, lo que dejaría al Gobierno en una situación de debilidad.

Sin embargo, es el escenario que manejan en estos momentos en Moncloa, según ha podido confirmar ECD por fuentes del equipo de Sánchez.

En cambio, un voto en contra del PP impediría que la prórroga saliera adelante y situaría al Ejecutivo de coalición en una posición insostenible por la derrota parlamentaria.

Culpar al PP de un rebrote de la pandemia

En la dirección del PSOE consideran “inaceptable” que un “partido de Gobierno” como el PP no apoye la extensión de la situación de excepcionalidad, ni siquiera en el caso de que se abstuvieran.

“Si no vota a favor de una nueva prórroga, Casado quedará también como responsable del incremento de víctimas por el rebrote de la pandemia que muchos expertos ya vaticinan”, aseguran.

Defienden que el estado de alarma es un elemento “imprescindible” en esta fase “tan compleja” de la desescalada. Servirá para “controlar la epidemia” y, en caso de rebrote, “activar mecanismos que se han demostrado eficaces”.

Por tanto, para Sánchez lo mejor es “no hacer experimentos” y optar por otros posibles mecanismos de control de la movilidad.

Intensifica los contactos con sus socios

En las últimas horas, el Gobierno y el PSOE han intensificado los contactos con las formaciones que han ido permitiendo las sucesivas prórrogas del estado de alarma para que salga adelante la que se somete a votación este miércoles.

De manera discreta, según varias fuentes parlamentarias socialistas consultadas por ECD, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, está “moviéndose” con los partidos, especialmente aquellos que respaldaron la investidura de Sánchez el pasado mes de enero como ERC y el PNV.

ERC comienza a rebajar sus exigencias

Así las cosas, los socios de Sánchez han empezado a matizar en privado su anunciado rechazo a la prórroga del estado de alarma que el Gobierno solicitará al Congreso.

Mientras el PP mantiene toda la presión, fuentes del Grupo Parlamentario socialista confirman a ECD que ERC y PNV están “rebajando sus exigencias”.

Las mismas fuentes aseguran que, tras las conversaciones reservadas mantenidas este lunes con líderes de ambas formaciones, lideradas por la vicepresidenta Carmen Calvo, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se ha logrado “acercar posturas”.

Para los nacionalistas, el estado de alarma es percibido como una recentralización del poder que resta maniobra a las autonomías. Así que una de las quejas recurrentes ahora mismo es que el Gobierno de Sánchez actúa de forma unilateral en la desescalada del confinamiento y no toma en cuenta sus posiciones o recomendaciones.

ERC se ha abstenido en todas las votaciones de la prórroga del estado de alarma. Pero en los últimos días ha amenazado con pasarse al “no”, en la línea de los mensajes que ha lanzado el PP.

El dirigente de ERC y también vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido este lunes en público que su partido valora votar “no”.

Sin embargo, fuentes conocedoras de las conversaciones explican a ECD que Esquerra ha trasladado al PSOE en las últimas horas que “le vale con que el Gobierno acepte codecidir con la Generalitat el desconfinamiento”, que Quim Torra prefiere realizar por regiones sanitarias y no por provincias, como propuso la semana pasada Pedro Sánchez.

También destacan que ha sido clave en este acercamiento con ERC el anuncio del presidente del Gobierno del reparto del fondo extraordinario de liquidez no reembolsable de 16.000 millones de euros con el que ayudará a sostener las arcas regionales.

Este fondo ha sido la petición más reiterada de los presidentes autonómicos durante las últimas semanas. El pasado 26 de abril, muchos de ellos enfurecieron después de que el Ejecutivo no aceptase aprobarlo. El 2 de mayo, seis días más tarde, y tras la petición expresa de ERC, Sánchez anunció este mecanismo similar al que demanda en la UE.

El PNV confía en que cambien “muchas cosas”

La exigencia del PNV para apoyar la prórroga es similar a la que exige ERC. El Gobierno debe aceptar incluir un mecanismo de pacto de “codecisión” con las comunidades autónomas, de forma que puedan establecer sus propios procesos de desescalada y cada uno pueda volver a gestionar sus instituciones y sus competencias.

El PNV ha sido uno de los partidos que hasta ahora ha votado “sí” a las prórrogas del estado de alarma. Pero en la última votación ya avisó a Sánchez de que “si todo seguía igual” difícilmente su posición seguiría siendo la misma.

“No es tanto que no estábamos en el no, como que no estábamos en el sí. Y ahí seguimos a día de hoy”, explicó hace unos días el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

En Moncloa, no obstante, admiten que Ortuzar también ha suavizado sus amenazas. “De aquí a que se vote la prórroga del estado de alarma pueden cambiar muchas cosas y espero que pasen. En función de esos acontecimientos y esas novedades, fijaremos nuestra posición”, ha declarado el presidente del PNV este mismo lunes.

