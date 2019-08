Pedro Sánchez volverá a intentar un Gobierno apoyado en Podemos y los independentistas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha decidido aplazar la ronda de contactos con los partidos políticos hasta finales de agosto o principios de septiembre, tal y como él mismo ha confirmado justo antes de reunirse con representantes del mundo cultural y artístico en Madrid.

Este ha sido el último encuentro de Sánchez con colectivos de la sociedad civil. A partir de ahora, dedicará lo que resta del mes de agosto a "sistematizar y compendiar" todas las propuestas e iniciativas recibidas de las distintas asociaciones a fin de presentar un "programa abierto" que pueda ser la base del acuerdo para un futuro "gobierno progresista".

Sánchez ha explicado que su intención es reunirse con el PRC, PNV y las fuerzas nacionalistas catalanas y, también, ha añadido, dejándolo para el último lugar, con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En un principio no ha citado ni a PP, ni a Ciudadanos ni a Vox.

De sus palabras se deduce que las negociaciones tendrán como objetivo intentar la formación de un Gobierno sustentado en Unidas Podemos y los partidos independentistas.

Respecto del partido de Albert Rivera ha dado por hecho que no se prestará al encuentro tal y como ha afirmado la dirección naranja. Respecto al PP, sí ha asegurado posteriormente su intención de mantener un contacto aunque sólo será para instarles a cumplir con su "responsabilidad" y "facilitar la formación de Gobierno", lo que implica urgirles a que, en caso de que haya una nueva oportunidad para su investidura, se abstengan.

"Hablaré con ellos", ha dicho, "aunque es evidente que con Ciudadanos, no. Ya han dicho que no quieren reunirse, así pues 'oído cocina'; no hace falta que Rivera diga nada más. Ésa es la forma en la que él entiende la democracia".