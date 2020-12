Sanidad retrasa para después de Navidad los test de antígenos en las farmacias que exige Díaz Ayuso

La Comunidad de Madrid tendrá que esperar para conocer si recibe la autorización del Ministerio de Sanidad y que en las farmacias de la región se comiencen a realizar test de antígenos para detectar el coronavirus. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva dos semanas solicitándolo insistentemente al Ejecutivo central.

Fuentes próximas a Sanidad confirman a Confidencial Digital que “no hay una decisión tomada”. Por el momento, el ministro, Salvador Illa, ha emplazado al Gobierno madrileño a una reunión el próximo martes para analizar su petición, dado que esta comunidad es la única que ha enviado un plan detallado.

Además de Madrid, otras autonomías, como Cataluña y la Región de Murcia, también reclamaron hace semanas poder realizar este tipo de pruebas diagnósticas en sus farmacias.

En lugar de dar luz verde a su petición, el ministro exigió entonces que, antes, presentaran planes concretos sobre las condiciones en que se realizarían, quién los llevaría a cabo, y cómo se garantizaría la seguridad tanto del personal de la farmacia como de las personas que fueran a realizarse la prueba y del resto de clientes.

Madrid redobla la presión sobre Sanidad

Fuentes de la Consejería de Sanidad explican a ECD que la Comunidad de Madrid está decidida a acelerar en su estrategia de diagnóstico, y ha vuelto a insistir en la petición al ministerio para que autorice la realización de esas pruebas rápidas de antígenos en las farmacias.

La reclamación es que el permiso llegue antes de las navidades, porque se avecinan unas semanas en las que se van a rebajar las restricciones. Por ejemplo, las reuniones van a subir de seis a diez personas, y en Nochebuena y Nochevieja se va a extender el toque de queda hasta la 01:30.

Se prevé también un aumento sustancial de los contactos sociales, y destacan que esa prueba es una de las mejores opciones para viajar en Navidad, puesto que los resultados pueden obtenerse en 20 minutos, su fiabilidad es similar a una PCR, y su precio es asequible.

Evitar una falsa seguridad con la familia

El Ministerio de Sanidad, sin embargo, discrepa de esta fórmula… al menos en este momento.

Fuentes próximas al ministro Illa explican a Confidencial Digital que el Gobierno no está dispuesto a que, con esas pruebas diagnósticas, realizadas de forma masiva en las farmacias, se cree una “falsa seguridad” de cara a la celebración de reencuentros familiares.

Comparten que los test son esenciales para diagnosticar, pero advierten de que un resultado negativo en un test de antígenos “no es un seguro para reunirse sin medidas de protección o para abrazar en Navidad”. No siempre significa que la persona no está infectada, sino solo que, en el momento de realizarse la prueba, no se ha podido detectar la presencia del virus.

Insisten en que se trata de evitar que un resultado negativo cree una falsa seguridad y que, a continuación, propicie una situación de riesgo por una relajación de las medidas en los encuentros familiares y sociales propios de estas fechas, lo que provoque una tercera del Covid en el mes de enero.

“Si una persona recibe un resultado negativo en la prueba en una farmacia, y esa misma tarde se va a merendar con un amigo asintomático pero transmisor de la enfermedad, al día siguiente podría dar positivo y contagiar a varios miembros de su familia. No podemos relajarnos”, reiteran en el equipo del ministro de Sanidad.

La nueva guerra entre Madrid y Sanidad

Pero la realización de test de antígenos en las farmacias ha abierto el enésimo frente entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. El pasado 17 de noviembre, Isabel Díaz Ayuso, recurrió a la UE para buscar apoyo ante la posibilidad de que las farmacias pudieran realizar estas pruebas diagnósticas.

Tras no autorizarlo la Agencia Española del Medicamento, la presidenta madrileña decidió, para validar esos test, enviar una nueva carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En su misiva argumentaba que las pruebas de coronavirus en farmacias ya se utilizan en países europeos como Francia, Portugal y el Reino Unido, así como en otros sistemas sanitarios consolidados, como Estados Unidos, Australia o Canadá.

El ministro Illa comunicó ese mismo día a las regiones que solicitasen poder hacer test de antígenos en sus farmacias, la obligación de presentar un plan de acción. Pero el hecho es que, 25 días después, Sanidad sigue “estudiando” esta medida, y tiene intención de seguir “dando largas a Ayuso” al menos hasta la vuelta de las vacaciones navideñas.