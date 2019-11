Una semana después de las elecciones del 10-N, un congreso en Madrid estudiará los perfiles del centro político

El resultado de las elecciones generales, con el ascenso de Vox y el declive de Ciudadanos, ha puesto de actualidad la cuestión del centro político. Precisamente ese es el tema de un congreso que se va a celebrar en Madrid la próxima semana, el 18 y 19 de noviembre.

"Perfiles del centro político (1976-1986)" es el título del congreso, que durante dos días, se va a celebrar en Madrid, en la sede de la Universidad de Navarra en la capital de España, edificio, entre otras cosas, alberga los másteres de posgrado. 1976 es el año del nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno y del referéndum de la reforma política, y 1986 el año en que el PSOE ganó las elecciones por segunda vez y todavía con mayoría absoluta.

Más de setenta expertos, en quince de mesas y encuentros, abordarán cuestiones como los orígenes de la UCD, el fracaso de la democracia cristiana en las primeras elecciones, la política autonómica de Calvo Sotelo, la transformación de las fuerzas armadas, la influencia alemana y el papel de Willy Brandt, el feminismo en la transición, el terrorismo de ETA, Televisión Española, el programa "La Clave", la cuestión religiosa...

Habrá también una mesa redonda con Matías Rodríguez Inciarte, ex ministro de Presidencia, y Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña, sobre "¿Qué fue del centro?", un coloquio con José Antoni Durán y Lleida, y la conferencia final correrá a cargo de Rafael Arias-Salgado, ex ministro de UCD.

Entre los especialistas que intervendrán figuran profesores de las universidades de Navarra, Valladolid, UNED, UAM, UCM, Rey Juan Carlos, Pública de Navarra, de Varsovia, del País Vasco, Pontificia de Comillas, Católica de Ucrania, Nova de Lisboa, UNIR, Universidade do Miño y Oxford University, representantes del Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democracias, y de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Y entre los participantes destaca la presencia de Benoit Pellistrandi, del Institut Catholique de Paris.

La convocatoria cuenta con el apoyo del Gobierno de España y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).