Los socios del PSOE hacen lobby para que Vox solo tenga un representante en la Mesa del Congreso

Vox protagonizó el pasado domingo la sorpresa electoral de la jornada, convirtiéndose en la tercera fuerza política en España con 52 escaños. Unos resultados que le garantizan, al menos, un asiento en la Mesa del Congreso, aunque desde el PSOE reconocen que, con una cifra similar de diputados, a Ciudadanos le correspondió dos.

Los socialistas, sin embargo, tienen “poder y medios” para evitar que los de Abascal logren ese segundo representante. Así se lo han recordado, de hecho, algunos de los líderes de los partidos políticos con los que se han reunido Adriana Lastra y Rafael Simancas durante esa semana.

Según explican al Confidencial Digital representantes de estas formaciones con las que ha contactado el PSOE, “les hemos pedido que hagan todo lo que esté en sus manos para que Vox tenga la representación mínima en la Cámara, aunque eso implique un pacto con el PP”.

El “empate a 3” con el PP

Las fuentes consultadas explican que, teniendo en cuenta el reparto de los nueve asientos de la Mesa en la anterior legislatura, al PSOE le corresponderían tres representantes, mientras que a PP, Unidas Podemos y Vox -que sustituiría a Ciudadanos- tendrían dos cada uno.

No obstante, los socios del PSOE, y también parlamentarios del Grupo Socialista, proponen una solución alternativa: “Eso se resuelve con un empate a 3 asientos entre el ganador de las elecciones y el segundo. En este caso, el PP.

De esta forma, añaden, “el PP tendría que decidir si es un verdadero partido europeo, que apuesta por arrinconar a la ultra-derecha, o demostrar que tiene miedo a los de Vox y no acepta ese trato”.

Los populares, por su parte, no parecen cerrarse a esa posibilidad. Incluso, hay quien especula con ceder ese tercer asiento que podrían tener los populares a Ciudadanos, como un primer paso para llegar a una futura alianza con el partido naranja.

Vox sospecha de un “pacto progre”

Para ampliar esta información, ECD ha contactado con Vox. Desde el partido de Abascal explican que la composición de la futura Mesa del Congreso “es algo que tiene que negociarse y votarse” y que “no damos por hecho nada”.

Recuerdan, eso sí, que Ciudadanos que obtuvo 57 diputados en la pasada legislatura, y que eso le permitió tener dos asientos. No obstante, añaden, “con Ciudadanos era más fácil porque entra dentro de un consenso 'progre'. Con nosotros solo quieren negociar cuando se trata de investir a alguien”.