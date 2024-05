Sorpresa en Ferraz: el PSOE detecta una caída generalizada del PP desde hace semanas

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSC, a 4 de mayo de 2024, en Montmeló, Barcelona, Catalunya.

El Partido Socialista no tira la toalla. Tras las elecciones gallegas del pasado febrero, todos los escenarios demoscópicos apuntaban a una amplia mayoría del Partido Popular, pero el carrusel electoral ha dado un vuelco a las perspectivas.

Según ha sabido Confidencial Digital, los datos que ahora manejan en Ferraz muestran una caída generalizada de los populares en todo el país. No se trata de una bajada abrupta, sino continuada, y suficiente para insuflar optimismo en las filas socialistas y confiar en ganar unas elecciones, las europeas, que a principios de este año daban por perdidas.

La mayoría de encuestas continúa reflejando una clara ventaja del PP, pero en la dirección del PSOE confían en poder estrechar aún más el margen e incluso terminar ganando los comicios. Las encuestas internas de los socialistas, además, se han visto impulsadas por los buenos resultados electorales en Cataluña. El PSC ha conseguido ganar las elecciones, mientras que el independentismo ha visto reducida de forma clara su mayoría, que se ha situado en mínimos desde la Transición.

Aprovechar el rebufo: "Tenemos razón"

El principal aliciente de los socialistas para mejorar aún más estos datos pasa por aprovechar el relato político que les permiten los resultados del pasado domingo. Es decir, un PSC lanzado, en detrimento de las fuerzas separatistas, que por primera vez no logran sumar mayoría absoluta.

"Teníamos razón", afirmó al día siguiente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ejecutiva de este lunes en Ferraz. Una frase que se va a repetir como un mantra para recuperar al votante descontento por los acuerdos con el independentismo.

Sánchez ha fiado toda su política nacional a los pactos con los partidos nacionalistas, fundamentales para alcanzar una mayoría en el Congreso de los Diputados. Unos acuerdos que, como refleja el voto de las últimas elecciones generales, han mermado el apoyo al PSOE en el resto del país, a excepción del País Vasco.

Respuesta a los ataques del PP por los acuerdos con el independentismo

En Ferraz consideran más que un balón de oxígeno el debilitamiento sufrido por el independentismo para conseguir convencer a los votantes del resto de regiones de que la política de Sánchez con el nacionalismo ha sido la correcta para pacificar una situación que llegó a ser crítica en 2017.

El plan para los comicios europeos es no centrar el foco en el independentismo sino exponer propuestas, principalmente sobre el cambio climático. Constituye otro de los temas que en Ferraz considera un "talón de Aquiles" de la derecha.

En cualquier caso, lo ocurrido el 12-M les permitirá responder con firmeza a las críticas que el PP vierta por los acuerdos con Junts y ERC, así como repetir que las políticas de Sánchez han mandado el separatismo a la oposición.

100.000 votos más que el PP en 2024

En el PSOE manejan un dato demoscópico que se suma a la bajada del PP. Los socialistas no han detectado una gran subida a nivel nacional, aunque no la descartan de aquí a los comicios, pero sí han calculado el número de votos que han sacado a los populares en los tres comicios celebrados este año.

Entre gallegas, vascas y catalanas, han aventajado a la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo en 100.000 votos aproximadamente. Una distancia que no parece muy destacable, ya que el PP ha tenido que enfrentarse a los dos territorios donde el partido se encuentra más débil, pero en Ferraz ya han realizado este prueba con anterioridad: "El voto al PSOE suele ser menor en autonómicas, por lo que esas diferencias son más grandes en la realidad", analizan fuentes de la cúpula socialista.

Los comicios regionales suponen menor cantidad de voto hacia el PSOE cuando se vota más en clave autonómica que nacional. Un ejemplo son los resultados de las elecciones generales del 23-J. El PSOE logró el 34,47% de votos, mientras que el pasado domingo obtuvo el 27,96%, siete puntos menos.

Esta correlación se extiende también al País Vasco. En abril, obtuvo un apoyo del 14,22%, pero que en los comicios del pasado 23 de julio consiguió el voto del 25,27%. Casi diez puntos de diferencia.

Fuentes de empresas demoscópicas, como GAD3, explicaron entonces a ECD que el apoyo masivo al PSOE en estas regiones permitió a Sánchez evitar una mayoría absoluta de PP y Vox.

La vicepresidenta y ministra, Teresa Ribera,(2d) junto al secretario general del PSOE de Andalucía y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas, (d) y la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Discurso duro del PP con el independentismo

En las filas socialistas no encuentran una explicación clara a la tendencia demoscópica decreciente del PP que han detectado, pero sí sospechan que el discurso duro con el independentismo es uno de los puntos flacos de la estrategia popular.

El PSOE considera que su principal éxito, por muy criticado que haya sido, se debe a haber propuesto una alternativa a la no negociación del expresidente Mariano Rajoy en los momentos más duros del procés. Una situación que, según creen en Ferraz, no ha cambiado: "No tiene una propuesta nunca".

El final de la campaña del PP entró incluso en terreno de Vox y del partido xenófobo Aliança Catalana, con Feijóo vinculando la inmigración con la ocupación y la delincuencia. "Que sean un gemelo de la ultraderecha tampoco les debe ayudar mucho", sentencian en Ferraz.

En el PSOE consideran que el PP no ha terminado de digerir los resultados de Cataluña. No por el alza del PSC, sino por la caída del independentismo. Los populares se enredaron en declaraciones de distintos líderes que se contradecían sobre si las urnas han finiquitado el procés separatista o si no. "Asistimos a discursos fuera de la realidad, como el de esta semana". “El procés no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en La Moncloa”, afirmó Feijóo. “Los catalanes han trasladado un mensaje y es [que] el proceso se acabó”, sentenció, en cambio, el líder en Cataluña, Alejandro Fernández.