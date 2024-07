Subir impuestos al alquiler turístico: la condición de Sumar para apoyar los Presupuestos

De izquierda a derecha. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra Portavoz, Pilar Alegría y el ministro de Economía,, Carlos Cuerpo, en el Palacio de la Moncloa, a 16 de julio de 2024, en Madrid.

Sumar no apoyará los presupuestos generales del Estado si el Partido Socialista no acepta antes una subida de impuestos al alquiler de pisos turísticos. La formación plantea elevar el IVA de este tipo de arrendamientos al 21% —actualmente se encuentra en el 10%—, y aumentar tanto la tributación por IRPF como el Impuesto de Sociedades a las viviendas situadas en zonas "tensionadas" cuando no estén habitadas. Desde el partido aseguran que esta modificación impositiva será "uno de los principales ejes de la negociación" para sacar adelante las cuentas generales.

El diputado Carlos Martín Uriza, responsable de Economía y desigualdad en el Grupo Ejecutivo de Sumar, ya lanzó una recogida de firmas el pasado miércoles para exigir esta subida de impuestos a los alquileres turísticos. Una iniciativa que chocó con la emprendida por Más Madrid —partido asociado con Sumar a nivel nacional— menos de 24 horas antes. La fuerza liderada por la ministra de Sanidad, Mónica García, puso en marcha otra recogida de rúbricas ciudadanas, pero centrándose en prohibir aquellos arrendamientos que fueran ilegales en la capital. Según cifras aportadas por la formación regionalistas, superan los 25.000 y se han incrementado un 400% en los últimos años. "Uno de cada cuatro pisos en el centro de la ciudad" se destina al alquiler turístico, aseveran.

"Dejación de funciones" del PSOE

Sumar tacha de "dejación de funciones" a los socialistas y al Ministerio de Vivienda que dirige la exportavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por no atajar este problema. La propuesta socialista de la cartera de Vivienda y Agenda Urbana, según el partido que encabeza Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros, "plantea como solución que las comunidades de vecinos puedan votar que no se hagan pisos turísticos en sus edificios". Una iniciativa que califican de "ineficaz", en palabras de Martín Uriza, porque "no toca los bolsillos de los especuladores"; una petición del Sindicato de Inquilinas.

Recuperar los Presupuestos donde se abandonaron

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya trabaja en las cuentas del año que viene. El Ministerio ha recuperado lo acordado hasta febrero, cuanto se adelantaron las elecciones en Cataluña y el presidente, Pedro Sánchez, renunció a elaborar una cuentas en mitad de los comicios catalanes y europeos; de modo que parte del trabajo "está avanzado", según confirman desde Hacienda, y se retomarán las conversaciones donde se abandonaron hace cinco meses.

El líder de Más País y diputada de Sumar, Iñigo Errejón, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2024, en Madrid.

Acuerdo de mínimos y prometer enmiendas

El Ejecutivo espera presentar las cuentas antes de octubre, previo consenso con los habituales aliados parlamentarios: PNV, ERC, Bildu, Junts y Sumar. Hacienda buscará alcanzar un acuerdo de mínimos para el proyecto de ley de Presupuestos, sortear la enmienda a la totalidad y aprobar en las enmiendas las peticiones de los grupos parlamentarios.

La vivienda: problema principal para Más Madrid, los Comunes...

La vivienda supone el principal objetivo de las formaciones comprendidas dentro de Sumar. Compromís, en la Comunidad Valenciana, Más Madrid, en la región madrileña, o En Comú Podem en Cataluña, sitúan la vivienda como el gran problema a resolver, principalmente, para los ciudadanos más jóvenes. Para estas formaciones autonomistas, que sustentan el poder electoral de Sumar, resulta clave liderar el debate de vivienda, poner freno a la especulación y fomentar la construcción pública. De ahí que Más Madrid lanzara su particular recogida de firmas.

Barcelona y Madrid, las zonas más tensionadas

Desde Sumar admiten que habrá distintas medidas propuestas por sus aliados en sus respetivos territorios por la particularidad de cada región. El comparador y asesor hipotecario iAhorro ha realizado un barómetro en el primer semestre de este año que refleja una tendencia confirmada por distintos estudios en los últimos años: Barcelona primero y Madrid después ocupan los dos primeros puestos de las ciudades con la vivienda más tensionada de España. Así lo corrobora también el índice de precios del Gobierno publicado junto a la ley de vivienda.