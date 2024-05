Sumar detecta que parte de sus votantes se están yendo a la abstención

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Sumar ha detectado una fuga de voto de sus simpatizantes a tres semanas de las elecciones europeas. La formación liderada por Yolanda Díaz ha movido ficha para tratar de retener a todos los votantes que les han apoyado en anteriores comicios. El equipo de la vicepresidenta segunda ha enviado un comunicado a todas las personas inscritas en su página web para cuantificar el número de ‘afiliados’ que no tienen decidido optar por la papeleta rosa el próximo 9 de junio.

El objetivo final de esta iniciativa que ha puesto en marcha Sumar no solo busca conocer las cifras exactas de indecisos, sino también escuchar por qué no tiene claro si apoyar a la formación dirigida por Yolanda Díaz.

Caída de la participación

En Sumar ya están estudiando por qué sus simpatizantes dudan ahora sobre si apoyarles el próximo 9-J. La teoría principal no es que haya desencanto o desilusión con el partido, sino la bajada generalizada de la participación que habrá en los comicios comunitarios en comparación con los generales o autonómicos.

Gran parte de la población que acude a votar en elecciones autonómicas o nacionales, suelen quedarse en casa ante la desafección que genera la Unión Europea. La participación suele rondar el 50% mientras el 23-J fue del 66,59% o el 28-M alcanzó el 63,91%.

Sin embargo, en Sumar confían en dar la vuelta a las encuestas —que les otorgan cuatro escaños— durante la campaña electoral y convencer a su electorado de la importancia que tendrá el nuevo parlamento comunitario. Para ello, está contactando personalmente con cada persona inscrita en Sumar para preguntar los motivos específicos por los que no tiene claro si apoyar a la formación liderada por Yolanda Díaz.

La prueba definitiva para Sumar

Sumar afronta estas elecciones europeas como la última oportunidad de frenar su caída. La formación ha encadenado tres convocatorias electorales a la baja. El pasado 19 de febrero, en Galicia, se quedó fuera del Parlamento; el 21 de abril, en el País Vasco, consiguió solo un escaño, y en las catalanas del pasado 12 de mayo En Comú Podem —socio y representante de Sumar en la autonomía— perdió dos diputados. En Moncloa y Ferraz ya no ven a Díaz como el activo electoral que potenciaron antes del 23-J para recoger todo un voto que ellos no iban a absorber.

La candidata a los comicios comunitarios, además, ha sido una elección personal de Yolanda Díaz que ha despertado ampollas en sus socios. Compromís, Izquierda Unida, Más Madrid… todos los partidos coaligados a Sumar a nivel nacional han vendido caro su apoyo a la formación de la ministra de Trabajo, pero ninguno ha visto con buenos ojos que Díaz, unilateralmente, se reservase el primer puesto para una figura ajena a todos los partidos del espacio político.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, durante su intervención en el acto, a 17 de mayo de 2024, en Jerez, Cádiz.

La vicepresidenta anunció el pasado 19 de marzo y por sorpresa, que Estrella Galán, presidenta de CEAR —Comisión Española de Ayuda al Refugiado—, encabezaría la lista a las europeas. Por lo que todas las miradas se centrarán en Díaz si el resultado de Sumar —y del resto de formaciones que han aceptado presentarse bajo sus siglas— termina incumpliendo las expectativas.

Crisis interna

El segundo puesto lo ocupará Jaume Asens, de los Comuns; el tercero será para Compromís; el cuarto para Izquierda Unida; y el quinto para Más Madrid. Las encuestas vaticinan que sacarán cuatro escaños en el Parlamento Europeo.

Sumar ya ha sufrido las primeras bajas. Proyecto Drago, liderado por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, anunció que no concurriría a las europeas con Díaz. También rompió Mès per Mallorca, que concurrirán junto a EH Bildu y Esquerra Republicana.

Además, ninguna formación de las que se presentó bajo las siglas de Sumar en las generales garantizan ahora que vayan a apoyar a Sumar en los comicios futuros. Es decir, negociarán con Díaz cada vez que haya elecciones y pedirán puestos de salida en las listas —aquellos con mayor probabilidad de obtener escaño—.

El sí de Izquierda Unida ha salido caro para la formación. La corriente interna en contra de Sumar es creciente y cada vez están menos de acuerdo con cómo está gestionando la democracia interna la vicepresidenta segunda y la dirección de Madrid y Valencia ya pidieron no aceptar el cuarto puesto el 9-J. El malestar también ha aumentado en el resto de formaciones: Compromís, Más Madrid… No están conformes con ceder protagonismo a la formación de Yolanda Díaz y han comenzado a exigir que sean ellos quienes capitaneen a la coalición en sus territorios.