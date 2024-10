Sumar telefonea a sus simpatizantes para pedirles que se afilien al partido

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 8 de octubre de 2024, en Madrid.

Sumar ha empezado a llamar a sus simpatizantes para convencerles de que se unan al partido. La formación ha pasado a la acción antes la falta de militantes que le impide implantarse territorialmente en las autonomías. Hasta hora, solo habían mandado correos electrónicos a los inscritos para pedirles que dieran el salto y se unieran al proyecto. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado, y han utilizado los datos de sus afines para contactar con ellos e intentar que se sumen a sus filas.

Llamar a quienes han dado dinero

La formación, que comparte Gobierno con el Partido Socialista, busca despertar la afición que despierta entre sus simpatizantes para que pasen a formar parte del proyecto en la sección que ellos decidan. Sumar, utiliza un método semejante a que emplea para reunir voluntarios que ayuden en las campañas electorales: en los comicios, suele dar una serie de opciones a los inscritos para que ellos elijan de qué manera quieren ayudar: pegando carteles, creando contenido en redes sociales, fabricando memes, transportando material para la celebración de mítines, etc.

Ahora el objetivo de Sumar es conseguir gente, a toda costa, y para la gran cantidad de tareas que tiene que desarrollar a nivel interno. Hace un año, cuando comenzó a avanzar la implantación territorial del partido, la dirección llamó a muchas personas afines y con perfiles técnicos, con experiencia y conocimiento: profesores universitarios, catedráticos, ex de Podemos... Pero todos tiene un inconveniente en común: son perfiles independientes, sin adscripción política a ningún partido, lo que impide incluirlos en cualquier construcción interna de Sumar como fuerza política.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 9 de octubre de 2024, en Madrid

El partido está telefoneando principalmente a aquellas personas que les han donado dinero en el último año y medio. Movimiento Sumar no se financia con créditos bancarios. Se comprometió a no "ser rehén" de las entidades financieras, de modo que el crowfunding es la principal fuente de ingresos de la formación. Esto es, las donaciones voluntarias de los ciudadanos.

Fondos para campañas

Mediante esta vía, han conseguido fondos para cubrir todas las campañas electorales desde las elecciones generales: un total de cinco comicios, sumando las gallegas, vascas, catalanas y europeas. Además, han lanzado varias campañas de microcréditos con una rentabilidad del 2% para la convocatoria de las generales y para las comunitarias. Dinero que han devuelto tras recibir la subvención electoral que autoriza el Ministerio del Interior.

Falta de personal

Pero el problema ahora no es la falta de dinero, sino de recursos humanos. Movimiento Sumar no tiene miembros, carece de los militantes suficientes para armar una estructura territorial que abarque todas las regiones del país. Aunque el partido ha fijado la asamblea de este diciembre como un punto clave para empezar a desarrollar esas bases, en provincias y comunidades autónomas, fuentes de la formación admiten que no hay gente para ocupar esos puestos.

La falta de militantes impide poner fin al gran problema de Sumar: su dependencia de las formaciones autonómicas. En las elecciones gallegas y vascas, donde carece de alianzas con partidos regionales implantados en el territorio, los resultados fueron nefastos. No obtuvo ningún diputado en Galicia —tierra natal de la líder del partido y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, —y solo consiguió uno en el País Vasco.

En Cataluña, de la mano de En Comú Podem, pudo salvar la cara, aunque la candidata de la coalición, Jessic Albiach, también obtuvo peor resultado que en 2021.