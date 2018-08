El Supremo aplaza a septiembre el estudio de la imputación de Casado

Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes del Tribunal Supremo, este órgano judicial ya ha recibido el auto de la juez Carmen Rodríguez-Medel y ha avanzado que aceptará la causa, ya que el escrito está correctamente fundamentado y Casado debe ser investigado por este tribunal, dada su condición de aforado.

No se reanudará hasta septiembre

Sin embargo, las mismas fuentes afirman a ECD que la Sala de lo Penal “no moverá el asunto hasta septiembre”, dado que no hay “diligencias urgentes que practicar”. A juicio de los magistrados, las acciones pertinentes ya han sido practicadas por Rodríguez-Medel y es innecesario ordenar unas nuevas.

Se trata del acceso a la cuenta personal de Caso en la Universidad Rey Juan Carlos como alumno y en el ordenador personal desde el que envió los cuatro trabajos que convalidaron el máster en dicho centro. Otras tres alumnas están imputadas en el caso, así como el ex director del Instituto de Derecho Público y tutor de Casado, Enrique Álvarez Conde.

Por tanto, los magistrados no alterarán el calendario previsto y la actividad del TS seguirá siendo nula durante el mes de agosto, tal y como ha establecido el CGPJ para este año. La investigación judicial se reanudará en septiembre, asignando juez de instrucción de la Sala de lo Penal para el caso.

Descartado Pablo Llarena, imbuido de lleno en el caso 1-O, y el ex fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que ha solicitado no participar en asuntos demasiado relacionados con la política hasta pasados unos años desde su dimisión, quedan como posibles instructores los magistrados Juan Ramón Berdugo, Miguel Colmenero, Ana María Ferrer, Alberto Jorge, Vicente Magro, Manuel Marchena, Andrés Martínez, Francisco Monterde, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Luciano Varela.

Casado no dimite

Pablo Casado comparece en estos momentos en una rueda de prensa para explicar a los periodistas que no cometió ningún delito y que se ajustó en todo momento a la legalidad en relación con sus títulos académicos. El líder del PP ha retrasado un viaje programado a Colombia para defender su postura y mostrarse a disposición de los medios.

El líder ‘popular’ ya ha avanzado que pese a su imputación no piensa dimitir. “El PP tiene unas normas muy claras para cifrar en qué materias y supuestos se tienen que asumir responsabilidades. En este caso, no se cumple ninguna de ellas”, tras denunciar el acoso mediático y judicial al que se ha visto sometido: “lo que me han hecho a mí no se lo ha hecho a nadie en este país”.