El Supremo no ha ordenado el traslado a Madrid de los presos del 1-O

Avanza la semana y ni el Supremo anuncia la fecha de la sentencia por el juicio del 1-O ni los políticos presos reciben ningún tipo de notificación. El objetivo del juez Marchena es lograr unanimidad en el auto y darlo a conocer el próximo lunes, 14 de octubre. Una fecha que empieza a darse como “segura” por parte del Tribunal y de las defensas.

A la espera de confirmarse ese dato, Oriol Junqueras y del resto de políticos presos mantienen viva la aspiración de no tener que ser trasladados a Madrid para tener que escuchar, en el Supremo, una sentencia que, asumen, será condenatoria.

Ya en verano, sus respectivos abogados defendieron la posibilidad de que todos los procesados fuesen “citados”, si así lo consideraba el juez, por “videoconferencia”. De esta forma, escucharían en directo el auto de Marchena, pero sin tener que viajar hasta la capital para ello.

Uno de los argumentos que se empleó entonces para defender esta petición es que, con el no traslado de los presos, se evitarían aglomeraciones y algaradas en los alrededores del Tribunal Supremo, tal y como pasó en febrero, cuando dio comienzo el juicio.

El Supremo no ha dado orden de traslado

Pues bien. Según explican al Confidencial Digital fuentes judiciales y funcionarios de las diferentes cárceles catalanas en las que están internos los políticos presos, el Tribunal Supremo no ha emitido, al menos hasta la fecha de hoy, ninguna orden de traslado a Madrid para los procesados en el juicio del 1-O.

Así pues, la tesis más extendida ahora es que los presos se enterarán de la sentencia en las cárceles catalanas, incluso sin necesidad de videoconferencia si el juez no lo estima oportuno.

Sí sería obligatoria la viceoconferencia para los Jordis si no hay sentencia antes del 16, ya que ese día cumplen dos años de prisión incondicional y el juez debería ampliarla. En todo caso, como ya se ha dicho anteriormente, todas las partes señalan el lunes 14 como la fecha elegida por Marchena para hacer pública la sentencia.

En los diferentes centros, de hecho, se mantienen a la espera, porque no existe ninguna confirmación oficial de que esta orden no se vaya a producir. Se afirma que, de haber traslado, se debería notificar no solo a la Guardia Civil, sino también a los Mossos d´Esquadra.

Ese aviso, afirman las fuentes consultadas, puede ser otro motivo de peso para que el Supremo descarte el traslado, ya que “en el momento en el que se produzca, la Generalitat se lo cuenta a la ANC y ya tenemos el lío montado”, aseguran desde Lledoners.

Marchena aún puede ponerla en marcha

ECD ha contactado con el Tribunal Supremo para ampliar esta información. Fuentes oficiales confirman a este diario que, efectivamente, no se ha producido, a lo largo de esta semana, ningún tipo de orden de traslado para los políticos presos.

Añaden que la decisión de dar o no orden de traslado corresponde, en primer lugar, al juez Marchena, y después a los demás integrantes de la Sala, que deberían reunirse para decidir a tal efecto.

No obstante, no existe constancia de que ese encuentro se vaya a producir, aunque advierten que, de adoptarse finalmente la decisión de activar la orden de traslado, el operativo especial de la Guardia Civil se puede activar de forma automática.

Junqueras “pasa de todo”

Los políticos presos, y sus abogados, no son ajenos a todas las especulaciones que se están produciendo, acerca de la sentencia, en los últimos días. No obstante, cada uno está viviendo esta semana de una forma diferente.

Oriol Junqueras, por ejemplo, está “tranquilo”, según su entorno más cercano, y trata de abstraerse de todas las habladurías.

Su círculo más próximo asegura que el ex vicepresidente de la Generalitat “pasa de todo, está sereno, y le da igual cuándo se dicte la sentencia”.