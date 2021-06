Susana Díaz esconde los indultos en campaña porque no detecta un voto de castigo al candidato de Pedro Sánchez

El indulto a los presos del ‘procés’ sobrevuela las primarias del PSOE andaluz, aunque el equipo de Susana Díaz ha detectado que el rechazo a la medida de gracia que planea conceder el Gobierno de Pedro Sánchez no ha calado entre los militantes, que son los que votan en el proceso interno del próximo domingo… y no el electorado socialista.

Ese el motivo por el que, según reconocen a Confidencial Digital en el entorno de la líder andaluza, Díaz ha pasado de puntillas sobre este espinoso asunto cuando se le ha preguntado. “Es una competencia del Gobierno, que es el que tiene que meditar y decidir”, ha insistido.

No ha querido mojarse de lleno como sí han hecho los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, quienes se han mostrado muy críticos ante los planes de Pedro Sánchez.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84%

hasta marzo

En cambio, Juan Espadas sí ha respaldado al Gobierno en este asunto. No con un apoyo al indulto, pero sí a la decisión que, finalmente, se adopte en función de todos “los elementos políticos y jurídicos”. También lo respalda Izquierda Socialista, que anunció su respaldo a Espadas como candidato.

El alcalde de Sevilla pasa por ser el candidato de Ferraz, la apuesta del presidente Pedro Sánchez y, por eso, las primarias socialistas también tienen una derivada nacional. Si Susana Díaz le ganase a Espadas, los críticos de Sánchez en el PSOE y en la oposición tendrían nuevos argumentos para intentar derribarlo.

Los indultos no benefician a Díaz

Ahora bien, contrariamente a lo que se pudiera pensar, el indulto a los presos del ‘procés’ no beneficia a Susana Díaz, pese a que se ha apuntado que Pedro Sánchez retrasa la medida de gracia a después del 13 de junio para no perjudicar a Juan Espadas.

En la candidatura de Susana Díaz explican a ECD que han detectado que “pocos militantes en el PSOE andaluz van a dejar de votar al candidato de Pedro Sánchez para enviar un mensaje al presidente y al Gobierno sobre Cataluña”.

Díaz está volcada en la campaña visitando hasta cinco municipios al día, y realizando actos pequeños, en Casas del Pueblo, sin grandes convocatorias.

Es en estos contactos con las bases, según ha podido saber Confidencial Digital, donde ha constatado que el rechazo a la medida de gracia que planea el Ejecutivo no ha calado entre los militantes como en el electorado socialista, donde la oposición alcanza el 65% según algunas encuestas que se han publicado en los últimos días.

En el equipo de la ex presidenta de la Junta de Andalucía recuerdan que en las primarias que perdió contra Sánchez en 2017, Susana Díaz ya aprendió la lección: “la militancia socialista es más de izquierda que su electorado”.

Retratarse en vísperas de las primarias

En medio de la polémica, el Parlamento andaluz debatirá esta semana sobre los indultos a los presos condenados por el 1-O en Cataluña que quiere conceder el Gobierno de Pedro Sánchez.

PP y Ciudadanos han registrado sendas proposiciones no de ley para que la Cámara autonómica muestre su “rechazo” a que el Ejecutivo beneficie con esta excepcional medida de gracia a “los políticos y cargos del denominado ‘procés’ que han atentado con sus actuaciones contra la Constitución Española y el Estado de Derecho que configura la ley, la unidad territorial de España”, según recoge la propuesta de Cs.

La iniciativa obligará a la izquierda a posicionarse, incluido el PSOE andaluz que dirige la secretaria general, Susana Díaz, en el pleno de este jueves, tres días antes de la celebración de las primarias.

La vieja guardia se ha manifestado en contra de la concesión de indultos a los presos catalanes, como el ex diputado por Sevilla y ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien considera que esta medida “políticamente es totalmente indeseable y jurídicamente no es legal”.