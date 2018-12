Susana Díaz responde a Ciudadanos: Si tú no te abstienes en Madrid, dependerás de Vox en Andalucía

Susana Díaz no va a claudicar, pese a la insistencia del PP, y sobre todo de Ciudadanaos, en que acepte que ya no tiene mayoría y acepte un cambio para el futuro gobierno de Andalucía. La todavía presidenta de la Junta considera que debe hacer valer que el PSOE fue la fuerza más votada el 2-D y, por ese motivo, no piensa aceptar la abstención que le piden Juanma Moreno y Juan Marín.

Según explican al Confidencial Digital dirigentes del PSOE andaluz muy próximos a Susana Díaz, la dirigente autonómica no renuncia, todavía, a presentarse como candidata a la investidura. Considera que PP y Ciudadanos no tienen ningún tipo de acuerdo cerrado y que, además, le corresponde a ella tener la iniciativa al lograr más votos en las urnas que sus rivales.

Para lograr ese objetivo, Díaz es consciente de que al frente del Parlamento andaluz tiene que haber un presidente socialista, que le nombre a ella candidata a la investidura. Y, por ese motivo, no piensa faclitar que Ciudadanos, tal y como ha ofrecido a los de Albert Rivera el PP, presidan la Mesa con la abstención del PSOE.

“Ellos pueden abstenerse en Madrid...”

Así las cosas, si C´s quiere presidir el Parlamento, deberá aceptar los votos de Vox. Algo que, advierten desde el PSOE, puede volver a pasar si PP o Ciudadanos presentan candidato a la investidura, ya que “nosotros jamás permitiremos un gobierno que no esté presidido por nosotros”.

Díaz, afirman sus colaboradores más cercanos, “no va a comprar” el argumento de Albert Rivera, que le pide una abstención para que el Gobierno PP-C´s no dependa de los votos de Vox. Una afirmación para la que la todavía presidenta de la Junta ya tiene respuesta.

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que Díaz compara la situación en Andalucía con la existente en Madrid con el Gobierno central: “Ciudadanos acusa a Pedro Sánchez de pactar con independentistas para aprobar los Presupuestos, pero Rivera podría evitarlo si su partido se abstuviera en esa votación”.

Efectivamente, si la formación naranja optara por esa postura en el Congreso, al Gobierno le bastarían los votos a favor de Podemos para sacar adelante sus cuentas, ya que solo tendría en contra los votos del Partido Popular.

Susana Díaz defenderá que, del mismo modo en el que Ciudadanos no opta por esa opción para evitar que Sánchez se apoye en los nacionalistas, ella tampoco se abstendrá para evitar que Rivera y Marín tengan que “retratarse” llegando a un acuerdo de investidura con “la derecha radical” de Vox.