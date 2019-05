El TC se inclina por inadmitir el recurso de C’s contra la candidatura de Puigdemont

Ciudadanos presentó en la tarde del miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la presentación de Carles Puigdemont y los ex consellers fugados como candidatos a las elecciones europeas del 26 de mayo.

Sin embargo, según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por ECD, existen “pocas posibilidades” de que dicho recurso prospere. Es más, los magistrados se inclinan por inadmitirlo.

Estas mismas fuentes señalan a Confidencial Digital que los miembros del TC se reunirán en pleno a lo largo de esta mañana para analizar el recurso y deliberar sobre su admisión a trámite.

Ciudadanos ha acudido al TC después de que el Supremo se declarara no competente para decidir sobre el asunto. Devolvió el recurso a los juzgados de lo contencioso de Madrid, que se inclinaron por permitir que Puigdemont se presente a las elecciones europeas, así como a los ex consellers fugados Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín.

Pese a que la ley electoral no impide a ninguno de los cuatro que se presenten como candidatos a unos comicios, ya que no están condenados, Ciudadanos entiende que al estar “fugados de la Justicia” no se les debe permitir el derecho de sufragio pasivo.