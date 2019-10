El teléfono de ayuda psicológica a los afectados por los disturbios en Cataluña recomienda ‘mindfulness’

Los altercados de Barcelona tras la sentencia del 1-O han dejado en Cataluña unos 600 heridos, más de cien detenidos, 28 encarcelados y daños que superan los 2,5 millones de euros. Por ello, la Asamblea Nacional Catalana, abría este martes un teléfono de ayuda psicológica a través de Twitter para atender a las víctimas de lo que ellos han llamado “represión”.

No solo este organismo independentista ha calificado de “excesiva” la acción policial en los días de protestas sino que el propio president, Quim Torra, ha denunciado públicamente las cargas policiales.

⬛⬜❗ Atenció: activem un servei d'assistència psicològica per als afectats per la repressió.



Telèfon gratuït:

📞 93 347 17 14 extensió 1036



Servei possible gràcies als milers de sòcies i socis de l'@assemblea.

Fes-te'n! https://t.co/7KxoWcO87m #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/Ihyobsh1Gp