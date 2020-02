El think tank de la sobrina de Le Pen no será la ‘FAES’ de Vox

La exdiputada Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la actual dirigente del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, anunció a través de su cuenta de twitter que va a abrir una filial de la escuela que creó en Lyon el año 2018.

Este Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP) se fundó hace dos años en la ciudad francesa de Lyon con el objetivo de formar a “una nueva élite política” formada en la defensa de la “identidad cultural” francesa.

El tuit en el que Le Pen anunciaba que el centro en Madrid abriría sus puertas dentro de muy poco, estaba acompañado por una fotografía en la que aparecía, entre otros, Kiko Méndez Monasterio, uno de los asesores del líder de Vox, Santiago Abascal.

Según confirman fuentes a Confidencial Digital, no va a existir una vinculación directa entre este think tank y la formación verde. Méndez Monasterio participará de actividades dentro del Instituto pero lo hará a título personal, y no como representante ni como enlace de Vox.

Subvenciones a las fundaciones de los partidos

En España, las fundaciones de los partidos con representación en las Cortes Generales, como es el caso de FAES con el Partido Popular, o la Fundación Pablo Iglesias con el Partido Socialista, reciben subvenciones estatales para organizar programas de investigación, conferencias, cursos o congresos.

Los gastos que estas subvenciones deben sufragar son aquellos derivados de su propia actividad: gastos de personal contratado para ejecución de trabajos relacionados con las actividades propias de la entidad, alquiler de locales, o dietas y gastos de viaje, alojamiento y manutención del personal organizador.

Aunque FAES y Pablo Iglesias son las que tienen las dotaciones más cuantiosas, todos los partidos políticos cuentan con fundaciones propias: Fundación Sabino Arana Fundazioa (PNV), Fundación Galiza Sempre (BNG), Fundació Rafael Campalans (PSC),...

También participará uno de los nietos de Blas Piñar

Miguel Menéndez Piñar, el nieto del que fuera el líder del partido ultraderechista 'Fuerza Nueva', también participará en el nuevo instituto que se va a abrir próximamente en Madrid. Miguel aparece también en la fotografía que Maréchal Le Pen compartió en la red social anunciando la apertura del Instituto.

Una de las últimas noticias que hubo sobre el nieto de Piñar, fue precisamente su presencia en el multitudinario mitin que ofreció Vox en Vistalegre en octubre de 2019.