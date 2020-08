Torrent mantendrá al secretario general del Parlament señalado por no publicar una resolución contra la monarquía

La pugna preelectoral entre Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no ceja en torno a la polémica sobre Xavier Muro, el secretario general del Parlament, que se negó a publicar en el Boletín Oficial de la cámara autonómica la resolución aprobada por los independentistas en la que proclamaban que Cataluña no reconoce al rey.

Mientras Junts per Catalunya, con Quim Torra al frente, pretenden que Muro sea apartado, el presidente del Parlament de Cataluña se resiste a ello.

Este jueves, Roger Torrent se ha referido al asunto en un acto de ERC en Moià (Barcelona). Ha defendido su decisión de no cesar al secretario general del Parlament, y ha advertido que lo mismo hará con otros funcionarios de la institución.

“Lo que no haremos en ningún caso es presionar y obligar a los trabajadores públicos a asumir las consecuencias de decisiones que son políticas”, ha afirmado Torrent a los periodistas.

El presidente del Parlament también ha acusado a Junts per Catalunya de usar esta polémica para tratar de desgastar a ERC. Los dos principales partidos independentistas están subiendo de tono sus discrepancias ante la posible convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para este otoño.