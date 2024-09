Trabajo aprovechará un artículo de la reforma laboral para controlar el precio del alquiler

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha constatado que el precio del alquiler absorbe todas las subidas del salario mínimo que impulsa su ministerio. Pero la vicepresidenta segunda del Gobierno se ha guardado una última baza: según afirman desde Trabajo, hay un artículo de la reforma laboral, aprobada en el año 2023, que permite a Díaz forzar al PSOE para que regule los precios de la vivienda.

Los dos partidos del Gobierno consideran que se trata uno de los temas fundamentales de la legislatura y uno de los problemas que más cala en su electorado. Principalmente, en los jóvenes. Pero SUMAR no tiene competencias dentro del Ejecutivo para poder abordar la situación. De ahí que la vicepresidenta segunda se guardase esta baza para poder dar respuesta a una de las principales barreras para los menores de 30 años.



Un comité de seguimiento

El Ministerio de Trabajo tiene la potestad de crear un comité de seguimiento que vigile el mercado de la vivienda y los precios alcistas. De forma que pueda forzar a intervenir al Ejecutivo en caso de que la situación sea extrema. Desde la cartera de Diaz, no especifican qué funciones concretas podrá adoptar este comité, más allá de instar al Consejo de Ministros a actuar, pero consideran que será una herramienta más para presionar a los socialistas.

Este comité se encargaría de chequear los precios y compararlos con el poder adquisitivo de los ciudadanos. En el Ministerio se muestran conscientes de que no necesitan ningún equipo de técnicos para saber que los precios de la vivienda dificultan la compra o el alquiler de un inmueble y han llevado a los jóvenes a no salir de casa hasta pasados los 30 años. Una cifra récord en comparación con el resto de países europeos.

Desde el equipo de Diaz, aseguran que, a pesar de no tener las competencias, darán la batalla, tanto interna como públicamente, para que el ala socialista del Ejecutivo termine por intervenir de una forma más directa en el mercado del alquiler.



La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Las subidas de SMI, inútiles para combatir el precio de la vivienda

La opción de crear un comité no es nueva. Según afirman fuentes del entorno de la vicepresidenta es un artículo de la reforma laboral el que permite a Trabajo configurar este equipo. Desde el ministerio no han querido precisar qué punto exacto de toda la norma que rige el mercado laboral es la que habilita a Diaz para tomar esta iniciativa, pero sí explican por qué deslizan ahora que podrían activar este comité y no lo han hecho en los dos últimos años que lleva vigente la reforma.

Según explican fuentes del equipo de Yolanda Díaz, el Ministerio ha detectado que la vivienda neutraliza cualquier subida del salario mínimo. Es decir, ayuda a las familias y a los ciudadanos con los salarios más precarios, pero no mejora el acceso a la vivienda de los trabajadores. “Da igual lo que subamos el salario mínimo, porque la vivienda siempre sube más”, admiten desde Trabajo.

Las reiteradas subidas del SMI, han sido una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda, que logró el apoyo de la patronal en los primeros acuerdos que cerró el Ministerio para incrementarlo.

Discrepancias con el PSOE

SUMAR llevan meses intentando forzar al PSOE a impulsar nuevas leyes que regulen el mercado de la vivienda. Un comunicado interno de la formación a sus inscritos, adelantado por ECD, admitió que la ley de vivienda tiene “un agujero” por no haber legislado los alquileres turísticos.

Ahora, esa es el principal objetivo de Sumar. Partidos englobados a nivel nacional en la formación, como Más Madrid, exigieron en julio al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, prohibir todos los pisos turísticos ilegales de la capital. Según cálculos de la formación madrileña, los alquileres vacacionales ya suponen el 25 % de los inmuebles de la capital.

A su vez, SUMAR, ha propuesto subir los impuestos, tanto IRPF, como el IVA, a los propietarios de dichos pisos. Una medida que va mucho más allá de la alternativa planteada por los socialistas: sean los vecinos quienes den el visto bueno a que a que haya un alquiler turístico en el edificio.

Desde la formación de Diaz, han tachado de “ineficaz” la propuesta del PSOE y han acusado a la parte socialista del Gobierno de “dejación de funciones”.