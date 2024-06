Urtasun presume de medidas antitaurinas que aún no ha tomado

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido, a 13 de mayo de 2024, en Madrid.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presumido de una medida que aún no ha ejecutado. El pasado 3 de mayo anunció que cancelaba indefinidamente el Premio Nacional de Tauromaquia, agraciado con 30.000 euros. Pero en una misiva enviada a todos los afiliados en su formación, Sumar, se ha congratulado de haber "eliminado las subvenciones a la tauromaquia". Sin embargo, el ministro no ha anunciado, de momento, que vaya a poner fin a la principal contribución del Estado a este sector: la ayuda anual a la Fundación Toro de Lidia.

Subvención anual de 35.000 euros

Aunque el Partido Socialista no se ha posicionado en favor ni ha fomentado la práctica de la tauromaquia, sí ha habido ayudas a la Fundación desde que llegó a La Moncloa. Tanto en 2018, como en 2019, como en 2020 —los tres años con presupuestos generales del Estado prorrogados— La Moncloa concedió la tradicional ayuda a la Fundación. Una partida de 35.000 euros que forma parte de las dos únicas subvenciones estatales a dicha práctica. El Premio Nacional, eliminado por Urtasun, compone la otra pata de las ayudas que aporta el Gobierno central.

Sin embargo, las contribuciones aprobadas por el Ejecutivo no son las únicas que recibe la Fundación Toro de Lidia. Los gobiernos autonómicos también conceden subvenciones para fomentar la continuidad de la tauromaquia. En 2023, las ayudas públicas que recibió aumentaron un 35% respecto a 2022, según la Base de datos nacional de subvenciones. Desde 2018 hasta el año pasado, recibió 2,6 millones de euros procedentes de administraciones estatales, provinciales, autonómicas y municipales, según el registro que gestiona el Ministerio de Hacienda publicado por elDiario.es.

Otras ayudas

Pero no solo la Fundación Toro de Lidia recibe ayudas, a pesar de ser la más importante. En la base de datos de Hacienda, también aparecen ayudas a otras entidades del mundo de la tauromaquia, como la Unión de Criadores de Toros de Lidia o la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia.

Castilla y León y Andalucía, a la cabeza

A la cabeza de esta lista se sitúan el Gobierno de Castilla y León, con 1.112.000 euros en ayudas, y la Junta de Andalucía, con más de medio millón entre 2021 y 2023. Ambas administraciones adjudican ayudas directas "sin contraprestación", según rezan los documentos, para eventos específicos. Por ejemplo, una de las últimas contribuciones del Ejecutivo castellano-leonense fueron 270.000 euros para una corrida con reses jóvenes.

La Comunidad de Madrid también dio luz verde a la adjudicación de 1,4 millones de euros en 2023 para "eventos taurinos".

Sumar, sola contra la tauromaquia

El anuncio de Urtasun de eliminar el Premio Nacional cogió por sorpresa a los socios de Gobierno. El Partido Socialista no se desvinculó públicamente para no escenificar un enfrentamiento entre los dos partidos de Gobierno, pero sí quiso dejar claro entre bambalinas que no circunscribían la medida. "Es una decisión del ministro de Cultura", afirmaban fuentes de la dirección socialista poco después de que se hiciera pública la medida. Una forma de trazar una línea entre la acción del Gobierno y la de los ministerios en particular.

Además, una autonomía socialista como Castilla-La Mancha, dirigida por Emiliano García-Page, contraprogramó la decisión del ministro Urtasun. El presidente socialista anunció que su Gobierno crearía unos nuevos premios a la tauromaquia. El Partido Popular llevó al Senado —donde tiene mayoría absoluta— una moción para instar al titular de Cultura a recuperar el galardón nacional. Los senadores socialistas se abstuvieron en la votación y evitaron rechazar una iniciativa que atacaba a decisión del ministro.

También solicitaron el regreso de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes dedicada al sector taurino y que el Ejecutivo eliminó en el último año de la legislatura pasada.