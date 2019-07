Vox defiende la investidura de Pedro Sánchez “por el bien de España”

La ruptura del PSOE con Podemos para la investidura de Pedro Sánchez le ha llevado a intentar que le faciliten el camino con abstenciones procedentes de todo el arco parlamentario, desde Bildu a PP o Ciudadanos.

Esta opción no tiene visos de prosperar ya que las abstenciones se han puesto al mismo nivel de dificultad que los apoyos explícitos.

Hasta la segunda y definitiva votación del jueves 25 de julio, el candidato se empeñará en pedir a todos los partidos que no le respaldan que tampoco bloqueen su paso porque no hay otra alternativa.

En esa estrategia, el PSOE ha conseguido un aliado inesperado. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la formación de Santiago Abascal, el líder de Vox pedirá a Pablo Casado la abstención del PP en la investidura de Sánchez para “evitar que le apoyen los independentistas y que Podemos entre en el Gobierno”.

La petición se producirá antes de la votación de investidura, y después de que la vicepresidenta, Carmen Calvo, haya abierto la posibilidad de que el candidato del PSOE sea reelegido la próxima semana con los votos de los partidos independentistas catalanes, PNV, EH Bildu, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

Abstención del PP “por el bien de España”

En su discurso en el pleno de investidura, Santiago Abascal contempla lanzar esta propuesta de forma solemne, “por el bien de España”, según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de la estrategia de Vox.

Sin embargo, Abascal no contempla en ningún momento su propia abstención. “No es previsible”, aseguró hace unas semanas Iván Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa en el Congreso.

“Lo lógico es que se abstenga Ciudadanos” que -dice “es el más cercano a los socialistas” y está “menos lejano a Vox” que los independentistas. “Sería bueno para España”, explicó.

Vox defiende que es la opción “menos mala”

En la misma línea, el secretario general de Vox y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, defendió recientemente que no criticaría una abstención por parte de PP y Ciudadanos para facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que entiende que “de lo malo”, esta opción sería “la menos mala”.

Así se pronunció Ortega Smith en una entrevista en EsRadio, en la que señaló que ahora mismo el escenario es tener un gobierno “rendido ante los golpistas” o uno que esté “condicionado” por las fuerzas que “creen en la Constitución”.

“Cualquier cosa es negativa, pero la alternativa es la destrucción de España. De lo malo, lo menos malo”, afirmó el número dos de Vox, añadiendo que Pedro Sánchez está dispuesto a “venderse” a “sus peores enemigos”, y por ello no vería mal la abstención.

A su juicio, esta opción “no es la ideal”, pero entiende que si se puede “frenar” y “coartar” al líder del PSOE “bienvenido sea”.

Dirigentes del PP a favor de la abstención

Algunos dirigentes del PP también se han pronunciado en las últimas semanas a favor de la abstención de Pablo Casado en la investidura de Pedro Sánchez. Es el caso de Mercedes Fernández, Isabel Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre.

La líder del PP asturiano, crítica con la dirección nacional del partido, tuiteó: “El independentismo y el populismo de Podemos es lo que peor le viene a España, hay que combatirlo. Lo dije hace tiempo, la abstención hay que explorarla”.

Lo hizo el mismo día que Ayuso declaró que ella es partidaria de la abstención del PP en la investidura del candidato del PSOE para evitar que Sánchez pueda volver a ser presidente con el “apoyo de los independentistas y el entorno político de ETA”. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, la desautorizó a las pocas horas: “No nos vamos a abstener, sino que vamos a dificultar la investidura”.

Días antes, Esperanza Aguirre había reclamado la abstención del PP para frenar a los independentistas. “El PSOE se abstuvo para que gobernara Mariano Rajoy”, recordó la ex presidenta madrileña antes de defender que ella lo haría “a cambio de que [Sánchez] no hiciera más cesiones a los independentistas y no pactara con Podemos”.

Pese a ello, el presidente del PP ha venido consultando las posibilidades de la investidura con los diversos dirigentes y barones regionales del partido con los que se ha reunido en las últimas semanas, pero ninguno de ellos le ha pedido que se abstenga a cambio de pactos, según fuentes de Génova.