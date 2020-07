Vox exige al Ayuntamiento de Valencia que retire banderas LGTBI como estableció el Supremo

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado una moción al pleno del consistorio pidiendo que se aplique la doctrina del Tribunal Supremo sobre la neutralidad de las Administraciones.

En aplicación de esa doctrina exige que se retire la simbología no oficial del exterior de los edificios y espacios públicos, como las pancartas o la pintura de los bancos en las calles con los colores LGTBI.

Según han expuesto desde Vox a Confidencial Digital, “el empleo por parte del parte del ayuntamiento de Valencia de simbología que constituye una reivindicación de una parte de los ciudadanos, haciendo uso y exhibición de ello mediante su colocación en los espacios públicos de uso común –como el mobiliario urbano, especial bancos pintados– supone una privatización de ese espacio público, representando una opción excluyente y electoralista”.

“El Supremo impide usar banderas no oficiales”

El partido argumenta que el Tribunal Supremo, en sentencia 1163/2020 de 26 de mayo de 2020, señaló que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos”, aunque estén colgadas con la bandera de España y otras banderas oficiales.

Vox solicita expresamente en la moción la retirada de los colores LGTBI de los bancos situados en plazas y calles de Valencia, ya que “vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional”, basándose en la sentencia 579/2018 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Desde el grupo municipal destacan que que “no se niega que la bandera o simbología LGTBI constituye un símbolo para una parte de los ciudadanos, pero carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial en ninguna administración territorial y, por tanto, sólo puede ser calificado de parcial, pues no representa a la mayoría de los ciudadanos, que no pertenecen a ese colectivo o no se alinean con dicha opción”.

“No representa a todos los homosexuales”

Así mismo, desde Vox recuerdan que “en todos los partidos hay gente de distintas tendencias sexuales, pero nosotros no nos metemos en la cama de nadie, y entendemos que el lobby LGTBI no representa el sentir de todos ni de la mayoría de los homosexuales”.

Puesto que consideran que es un lobby que “quiere imponer su ideología a toda la sociedad, el que quiera exhibir sus pancartas que lo haga como todos, en lugares privados, como balcones o ventanas”.

También defiende Vox que no se concedan “subvenciones públicas a asociaciones y organizaciones de proselitismo ideológico, que dichas asociaciones se mantengan con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes, y abogan por una auditoría de la totalidad de las subvenciones otorgadas en los últimos cuatro años y una exigencia de responsabilidades en caso de uso indebido”.