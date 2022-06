Yolanda Díaz se plantea su futuro: los ministros de Podemos “no rentabilizamos que hemos cambiado la vida de la gente”

Yolanda Díaz “está de bajón”. Es la conclusión a la que llegan en su equipo de máxima confianza tras la debacle de su espacio en las elecciones andaluzas. La vicepresidenta ha abierto una “profunda reflexión” sobre su futuro. Admite estar “muy preocupada” por la incapacidad de Podemos de rentabilizar electoralmente su presencia en el Gobierno.

La reacción del Ejecutivo tras la derrota andaluza está siendo acelerar las medidas anticrisis. Un despliegue de anuncios y propuestas tras un batacazo electoral que todavía escuece, con todos los ministros acelerando sus iniciativas y en plena carrera de reivindicación entre Moncloa y el espacio de Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda reactivó, solo unas horas después de conocerse los malos resultados en Andalucía, la propuesta de crear un cheque de 300 euros dirigido a las personas más golpeadas por la subida de precios.

También ha planteado elevar el tipo del impuesto de sociedades para las grandes empresas energéticas, concretando por primera vez que la subida por la que aboga sería de 10 puntos.

Yolanda Díaz confiesa “estar de bajón”

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Yolanda Díaz, la vicepresidenta confiesa en privado que “está de bajón y triste” porque son ya varios los reveses que acumula a las puertas de lanzar su plataforma “Sumar” el próximo 8 de julio.

“Todo lo que la rodea parece explosionar en el momento menos idóneo”, afirma una persona de su máxima confianza. Una circunstancia que ya está siendo detectada por parte de su equipo y a la que tratan de poner coto cuanto antes.

Ha abierto una reflexión sobre su futuro

En el entorno de la líder de Unidas Podemos en el Gobierno admiten la “máxima inquietud” de Díaz sobre cómo recuperar la ilusión del electorado, a la vista de que los avances logrados por la formación morada como parte del Gobierno de coalición no están resultando suficientes argumentos para movilizar de nuevo a la izquierda.

Aseguran que la propia Yolanda Díaz ha abierto una “profunda reflexión” sobre su futuro después de que los electores de izquierda que se han perdido en las últimas convocatorias electorales, especialmente en Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía, “se cuenten por decenas de miles”.

No se rentabiliza la presencia en el Gobierno

Según las fuentes consultadas, Díaz no se explica cómo los ministros de Podemos no son capaces de rentabilizar electoralmente su presencia en el Gobierno de coalición pese a las maniobras de la mayoría de ellos, especialmente de Irene Montero y de Ione Belarra, para desmarcarse del PSOE.

No comprende, por ejemplo, que no se traduzcan en votos medidas diseñadas expresamente para ayudar de forma directa a los ciudadanos, como son la aprobación de los ERTE, la reforma laboral, la subida del salario mínimo, el tope a los alquileres, las leyes de igualdad… “Estamos cambiando la vida de la gente, pero no somos capaces de hacer que la gente lo vea”, explica.

Los españoles no conocen a Ione Belarra

En el entorno de la vicepresidenta también se lamenta en privado que, a pesar de ser ministra de Derechos sociales, cargo que heredó de Pablo Iglesias, y de liderar Unidas Podemos, Ione Belarra es para más de la mitad de los españoles una perfecta desconocida. Así lo atestiguan los últimos barómetros del CIS.

De ahí que, ante la dura crisis económica que se avecina, la dirección de Podemos busque rearmar a su máxima dirigente. Se trata de una operación de visibilidad para poner en valor su trabajo en el Ejecutivo.