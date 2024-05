Zapatero convence a Sánchez de no atacar a Felipe González: “No nos quita ni un voto”.

Felipe González ha irrumpido en la campaña de las europeas con críticas hacia la gestión de Pedro Sánchez. Aunque esta vez, como novedad, ha incluido a José Luis Rodríguez Zapatero en sus reproches. Y lo ha hecho en ‘El Hormiguero’, señalado por La Moncloa. Zapatero ha frenado las ansias de Sánchez de salir a responder a González.

En el transcurso de tres días, y en vísperas de la campaña europea, Felipe González acudió a la presentación del libro de memorias del ex presidente aragonés Javier Lambán y se presentó en ‘El Hormiguero’, el programa de entretenimiento de Pablo Motos que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para La Moncloa.

González se despachó a gusto contra el líder de su partido por amnistiar a los independentistas. Zapatero también sufrió los golpes del primer presidente socialista.

Dijo de él, con tono sarcástico, que “es buen muchacho”, para decir después que su herencia en Cataluña para el PSC fue “terrorífica” y recordar que en 2011, cuando dejó el Gobierno, el PP ganó por mayoría absoluta y “dejó sólo a Rubalcaba”.

Salir a responder a las críticas

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, el equipo de Pedro Sánchez no ha pasado por alto que Felipe González cargó con una dureza inusitada contra el presidente y Zapatero.

Y lo hizo en horario de máxima audiencia, en un programa señalado por el entorno del líder del PSOE, ‘El Hormiguero’, y en el arranque de la campaña de las europeas del próximo 9 de junio.

Los colaboradores del presidente consideran que el espacio de Antena 3 contribuye a quitarle votos al PSOE. González cosechó unos grandes datos de audiencia y su discurso contra Sánchez fue recibido con aplausos. Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación, lo ha llegado a calificar como el formato más peligroso para Sánchez.

El consejo de Zapatero a Sánchez

Hay que recordar que Zapatero decidió antes de las elecciones generales hacer tándem con Pedro Sánchez porque, según declaró él mismo, le espantaban los insultos que recibe el jefe del Ejecutivo y el odio que rezuman las críticas.

Fuentes socialistas cercanas al ex presidente socialista explican a ECD que ahora no saldrá una palabra de su boca contra González, y que su respeto por su antecesor no va a cambiar porque le critique en El Hormiguero.

Y es el mismo consejo, aseguran, que le ha trasladado a Sánchez, quien consulta habitualmente a Zapatero algunas de sus decisiones. Por ejemplo, se atribuye al ex líder del PSOE la recomendación hace un año al presidente del Gobierno de que adelantara las elecciones generales al 23 de julio.

“Felipe no nos quita ni un voto”

Hasta el punto, según las fuentes consultadas, de que José Luis Rodríguez Zapatero ha transmitido a Sánchez que “Felipe no nos quita ni un voto con sus reproches de hombre de Estado”, pese a que cada vez que habla el ex presidente levanta ampollas en la actual cúpula del PSOE.

Ha añadido que los más jóvenes ya tienen incluso cierta animadversión “al personaje”, como le define en privado el propio Zapatero.

Unas críticas que, por otro lado, considera que ayudan al jefe del Gobierno a completar su relato de “víctima de todos los ataques posibles por tierra, mar y aire”; incluso por parte de los que dirigieron el partido que ahora lidera él.

“Los ataques de Felipe son injustos, pero fortalecen políticamente a Sánchez”, señalan algunos dirigentes próximos al presidente.

Las guerras internas desmovilizan

“La derecha está totalmente movilizada”, ha sido también la advertencia de Rodríguez Zapatero a Pedro Sánchez tras los ataques de González contra ambos en ‘El Hormiguero’.

Un escenario que, según ha trasladado Zapatero, desaconseja cualquier tipo de división interna a diez días de las elecciones europeas y ha frenado cualquier respuesta del PSOE al primer presidente socialista.

Zapatero ha alertado a Sánchez de que los socialistas tienen que combatir un fantasma que amenaza a los comicios del 9 de junio: la abstención de parte del electorado progresista que se levantó del sofá el pasado 23-J para “frenar a las derechas”. Aseguran que el ex presidente ha cifrado esa abstención en torno a medio millón de votantes.

El PSOE se mantiene en silencio

De hecho, la dirección socialista ha tomado nota de la advertencia de Zapatero, según admiten a ECD miembros de la Ejecutiva del partido.

Ferraz no ha respondido en público a las opiniones de González sobre la gestión de Sánchez, la Ley de Amnistía, el pacto con los partidos independentistas y la maniobra que llevó a cabo durante su retirada de cinco días para saber cuánto y cómo le respaldaba España y su partido.

En opinión de González, ésta no es la forma adecuada de comportarse como presidente del Gobierno. Uno de los dardos que más ha molestado en La Moncloa.