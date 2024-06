Jubilación: ¿cómo prepararse para esta etapa de la vida?

Vivimos más años, la esperanza de vida crece en todas partes. En tiempos aún recientes, jubilación era casi sinónimo de antesala de la muerte. A esto, se añaden las jubilaciones anticipadas, lo que, para muchos, supone afrontar una larga etapa.

Cómo prepararse para la jubilación (EUNSA. Pamplona, 2024, 84 págs.) es un breve texto muy oportuno. El autor, Luis Inclán García-Robés, nacido en Avilés, pero afincado en Gerona desde hace muchos años, es Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona y, hasta la jubilación, ha sido Catedrático de Latín de Bachillerato.

Por lo tanto, escribe desde la sabiduría y desde la experiencia. La sabiduría se manifiesta en que el texto de referencia del libro –citado a menudo– es De Senectute de Cicerón; y la experiencia, por motivos obvios. Luis Inclán insiste en considerar la jubilación como una nueva etapa de la vida y en la necesidad de prepararse, para que no nos coja desprevenidos cuando llegue el momento. Un enfoque alentador, positivo.

En veintidós breves capítulos, plantea la cuestión con las numerosas variantes que caben, según las circunstancias de cada persona (ambiente urbano o rural, formación, trabajo, salud...), y va sugiriendo pautas llenas de sentido común, pero fruto también de la experiencia y de las lecturas, como se puede observar en la relación bibliográfica que se añade al final del libro. Estos son algunos de los temas tratados: la vida saludable, el ejercicio físico, las aficiones, la amistad, la casa, la familia, voluntariado, la cultura, la experiencia profesional al servicio de otros, afrontar la enfermedad propia o ajena, etc.

Enfoque realista, adecuado tanto para mujeres como para varones, una excelente ayuda para lograr lo que Cicerón cuenta que sintió mientras escribía De Senectute: no solo se me han disipado de la mente las desventajas de la vejez, sino que he llegado a creerla una etapa agradable y gozosa.