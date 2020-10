Un centenar de intelectuales católicos envían una carta al Papa sobre la entrevista con Pedro Sánchez este sábado

Un centenar de intelectuales católicos españoles, y una treintena de organizaciones, han enviado una carta al Papa Francisco (pinche aquí para leerla) con motivo de la visita que mañana, sábado, le hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden que la versión sobre lo tratado la ofrezca el Vaticano.

Encabezan la iniciativa Josep Miró i Ardevol y el ex ministro Jaime Mayor Oreja, y cuenta con el apoyo de destacados catedráticos de universidades del Estado y de universidades católicas, como la Universidad CEU San Pablo, Francisco de Vitoria y Universidad Católica de Valencia.

Figuran también ex políticos como María San Gil, Luis Peral y Eugenio Nasarre, y entre las asociaciones firmantes se encuentran, One of us, Provida, Villacisneros y Valores y Sociedad.

Que la Santa Sede informe

El texto, escrito con especial cuidado, y que incluye una explícito reconocimiento del magisterio del Papa Francisco, “en fidelidad a la Cátedra de Pedro”, pide al Santo Padre que, “sin hacer observación alguna sobre el contenido de la audiencia, que sería totalmente inadecuado por nuestra parte, la Santa Sede no deje solo en manos de la comunicación gubernamental la difusión del tratamiento dado a aquellos temas medulares, y su situación y perspectivas en España: eutanasia, aborto, derechos de los padres, condiciones de la enseñanza e ideología de género”.

El escrito recuerda que “España vive probablemente su momento más difícil desde el fin de nuestra terrible Guerra Civil, a causa de una acumulación de crisis, encabezadas por los efectos de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, cuando aún no estaban reparados todos los daños de la crisis económica del 2008”.

Vivimos -dice- en “en una grave crisis territorial, social, institucional, y en último término moral, porque parece que a nuestras instituciones públicas les resulte cada vez más difícil discernir el bien, actuar con justicia, y saber diferenciar lo necesario de lo superfluo”.

Iniciativas anticristianas del Gobierno

Los firmantes recuerdan algunas de las recientes iniciativas del Gobierno contrarias a la propuesta cristiana.

Se refiere a la tramitación de la eutanasia, al Informe contrario del Comité de Bioética, a la intención de modificar la ley del aborto, a la ley de autodeterminación de género y a la ley de educación “que por vez primera no ha escuchado en trámite a la comunidad educativa”.

Sobre la ley de Educación, explica que “el texto contiene los fundamentos para restringir el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, obligar al adoctrinamiento en la ideología de género, y situar en condiciones muy difíciles a la escuela concertada (mayoritariamente de iniciativa cristiana) así como la impartición de la clase de cultura católica en la escuela”.