Seguridad Se acabaron las multas por no llevar mascarilla en la calle: el Gobierno no tiene apoyos para la aprobación final del decreto Las autonomías han dejado de imponer sanciones después de no recibir garantías del Ministerio de Sanidad en el último Consejo Interterritorial

photo_camera Gente con mascarilla paseando por la calle Teobaldo Power, en Santa Cruz de Tenerife.