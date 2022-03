La academia de los Mossos adelanta las pruebas físicas al coincidir con el Ramadán

El Institut de Seguretat Pública de Catalunya, donde se forman los nuevos agentes de los Mossos d’Esquadra, de las policías locales y de otros cuerpos de seguridad y emergencias de esta comunidad, ha modificado el calendario previsto para que los alumnos realizaran una prueba física.

El motivo es que la fecha prevista coincide con el inicio del Ramadán. Así lo explica el propio instituto en un correo electrónico que ha enviado a los alumnos que se están formando en las instalaciones de Mollet del Vallès (Barcelona).

“Esta semana había previstas unas pruebas físicas que por motivos ajenos no hemos podido llevarlas a cabo, y además también coincide con que este sábado 2 de abril a las 00:00 horas se inicia el período de Ramadán”, se informa en ese mensaje.

El Institut de Seguretat Pública de Catalunya es conocedor de que tiene alumnos “que por motivos religiosos son practicantes de este período de sacrificio”.

Con el objetivo de que “estos alumnos estén en las mismas condiciones físicas para realizar la prueba de la ‘Course Navette’ (prueba que requiere un gran esfuerzo físico)”, se ha modificado el calendario.

Los alumnos practicantes del Ramadán podrán, de forma voluntaria, realizar esta prueba física un día antes de que empiece el período de ayuno. Se han convocado dos turnos, por la mañana y por la tarde, para el viernes 1 de abril.

Aquellos interesados en adelantar la ‘Course Navette’ tuvieron que comunicarlo antes de este miércoles 30 de marzo.

El primer año que se cambia

Desde el Departamento de Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, del que depende el Institut de Seguretat Pública, explican a Confidencial Digital que este es el primer año que se hace esta excepción, ya que es la primera vez que la ‘Course Navette’ coincide en el calendario con unas pruebas de alta exigencia física.

Este test consiste en realizar carreras cortas, cambiando el ritmo según se indica con un silbato. Se va acelerando el ritmo hasta que el corredor alcanza su máxima resistencia respiratoria.

Hay que recordar que, durante el Ramadán, los musulmanes que lo siguen no ingieren ni alimentos ni bebidas desde el amanecer hasta la puesta de sol. Tantas horas de ayuno durante el día suelen debilitar físicamente, lo que en ocasiones ha afectado, por ejemplo, a futbolistas u otros deportistas seguidores del Islam.

Además, los musulmanes practicantes deben intentar en ese mes de Ramadán dedicar el día a orar, recitar el Corán y practicar la Caridad.

Decisión de la Unidad Formativa

El Departamento de Interior también señala que el cambio no se ha debido a que lo pidieran alumnos musulmanes. Ha sido una iniciativa docente, propia del responsable de la Unidad Formativa del Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Una de las funciones de este puesto es “valorar cualquier incidencia o circunstancia que pueda afectar a los procesos de aprendizaje del alumnado y proponer las alternativas de solución que sean viables”.

Interior asegura que no tienen datos de cuántos alumnos del instituto siguen el Ramadán, porque “a ninguna persona se le pregunta por su confesión o por su práctica religiosa”. Sin embargo, en el correo enviado a los alumnos se hablaba de “alumnos practicantes del Ramadán”, e indicaba que los interesados en adelantar la prueba tenían que comunicarlo a su profesor de Educación Física.

Hasta el momento, en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya no se habían realizado excepciones con otras fiestas religiosas: no había sido necesario, ya que no habían coincidido por fechas con actividades físicas de alta exigencia.

Añade el Departamento de Interior que sí se haría “en el caso de que fuera necesario para garantizar el ejercicio de derechos individuales y que se mantengan también los derechos colectivos”, ya que, recuerda, los alumnos participan “en el marco de una formación selectiva que organizativamente es de una alta complejidad”.