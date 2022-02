La secuestradora de Miguel Ángel Blanco cortó toda relación con la asociación oficial de familiares de presos de ETA

Un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, adelantado hace días por El Confidencial.com, ha desvelado los contactos que mantuvieron personas del entorno de ETA y dirigentes de la izquierda abertzale con altos cargos del Ministerio del Interior, para favorecer las condiciones en las que los terroristas cumplen sus condenas en la cárcel.

El informe obedece al encargo que realizó el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional a la Unidad Central Especial nº 1 (UCE-1) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, para investigar los homenajes a presos de ETA cuando salen de la cárcel.

En el marco de esas investigaciones, se intervinieron las comunicaciones de varias personas, y se produjo la detención de varios antiguos terroristas de ETA, que lideraban todo el entramado para controlar a los presos de la banda y recibirlos como héroes cuando llegan a sus ciudades y pueblos tras cumplir su condena.

Uno de los detenidos fue Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’, que pasó 26 años en prisión por cometer 13 asesinatos y 16 atentados frustrados por los que fue condenado a 1.210 años de cárcel.

En el teléfono móvil de este etarra, que ha ejercido de portavoz de los ex presos de ETA, el Grupo de Informática Forense de la Jefatura de Información de la Guardia Civil encontró numerosos mensajes con otros terroristas ya en libertad, en los que se revelaban cómo organizaban todos esos homenajes y cómo conseguían beneficios penitenciarios para los etarras presos.

Las más de 400 páginas del informe de la Guardia Civil incluyen numerosos detalles de todo este entramado. Llama la atención una fotografía, que Antonio López Ruiz recibió en 2019: era la imagen de una carta de Irantzu Gallastegi Sodupe, condenada por participar en tres asesinatos y que permanece en prisión.

Secuestró a Miguel Ángel Blanco

A Gallastegi, los tribunales la han considerado participante en el asesinato del abogado socialista Fernando Múgica en 1996, del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997, y del funcionario de prisiones Francisco Javier Gómez Elósegui ese mismo año.

En el caso concreto de Miguel Ángel Blanco, Irantzu Gallastegi fue la mujer que abordó al concejal popular en Eibar y le obligó, pistola en mano, a entrar en un coche. Según el testimonio de un etarra, permaneció en un coche mientras su pareja, Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, le pegaba dos tiros a Blanco mientras a éste le sujetaba otro etarra, José Luis Geresta.

Gallastegi y García Gaztelu se convirtieron en una de las parejas más icónicas de ETA, por su actitud chulesca en los juicios orales y por mantenerse firmes en su militancia en la banda.

Sin embargo, los mensajes hallados por la Guardia Civil en el móvil de ‘Kubati’ revelan que hace unos años Irantzu Gallastegi se apartó, o al menos así lo expresó, de la asociación de familiares de presos de ETA, la ‘oficial’.

“Yo no quiero participar”

El 2 de octubre de 2019, Antonio López Ruiz, ‘Kubati’, recibió por WhatsApp una foto que le envió un contacto identificado como “Patas”, que la Guardia Civil identificó como Jorge García Sertucha. Este fue el etarra que intentó matar al rey Juan Carlos en Mallorca en 1995 con un rifle de mira telescópica.

García Sertucha mandó a López Ruiz “una fotografía tomada a una carta manuscrita en euskera firmada por la miembro de ETA Iratzu [sic] Gallastegi Sodupe datada el 10.09.2019 y remitida desde el Centro Penitenciario de Huelva”.

Según el informe de la Guardia Civil, en esa carta Gallastegi “solicita su desvinculación de la organización a favor de los presos de ETA “Etxerat”, solicita igualmente que no se moleste a sus familiares”.

En la traducción de la Guardia Civil, la etarra parecía dirigirse a Etxerat: “Acabo de recibir la carta que me enviasteis con fecha del 16-07-2019, y quiero que sepáis que yo no estoy estudiando nada, por tanto espero a ver respondido a vuestra pregunta”.

La carta suponía una declaración de ruptura con la red de apoyo a los presos y a sus familias: “Aprovechando la ocasión quería haceros llegar que yo no quiero participar, ni que tampoco me tengáis en cuenta, en todo aquello que llevéis acabo o elaboréis, no porque sea madre, ni porque sea mujer, ni en cualquier otra cosa”.

El rechazo era total: “Por tanto, os ahorro el tener que andar preguntándole a los de casa o que tengáis que estar escribiéndome desde Etxerat. Y como no, ningún tipo de uso o mención acerca de nuestros hijos o sobrinos, os recuerdo que no tenéis ningún tipo de permiso para hacerlo. Yo creo que las palabras son directas y claras, y seguramente no muy gratas, pero es como consecuencia de lo que hemos sufrido ante las formas y líneas políticas de actuación mostradas”.

Sigue en el listado de Etxerat

Irantzu Gallastegi y Francisco Javier García Gaztelu han tenido dos hijos mientras cumplen condena. Sus hijos viven en el País Vasco.

Es habitual que Etxerat y otros colectivos afines denuncien el “sufrimiento” de los hijos de los etarras presos, por tener a sus padres en la cárcel, y además dispersados por distintos puntos de España, lejos del País Vasco y de Navarra.

Estos dos etarras fueron acercados el pasado mes de marzo, desde Huelva a Madrid, al centro penitenciario de Estremera, por decisión de Instituciones Penitenciarias.

Cabe señalar que aunque Irantzu Gallastegi mandó esa carta en 2019 para desvincularse de Etxerat, actualmente esta entidad mantiene el nombre de esa etarra en el listado de “presos políticos vascos” -así los denominan- de su web.