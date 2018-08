Se busca al mosso que filtró el nombre y los apellidos de los identificados por quitar lazos amarillos

En la última semana, Cataluña ha vuelto a ser testigo de un nuevo enfrentamiento entre independentistas y constitucionalistas, esta vez, a cuenta de los lazos amarillos que exigen la liberación de los políticos presos. Los Mossos han anunciado que están identificando a los ciudadanos que quitan esas telas de los espacios públicos, pero esos datos se han filtrado.

Así lo aseguran al Confidencial Digital algunos de los implicados en la investigación abierta por la Guardia Civil, después de tener constancia que el nombre y apellidos de algunos de los “fichados” por la policía autonómica catalana se estaban compartiendo por redes sociales y en chats de WhatsApp y Telegram.

En concreto, la difusión de esos datos personales se está llevando a cabo a través de los grupos de estas aplicaciones que usan los CDR de toda Cataluña para organizar concentraciones y actos de protesta. En esta ocasión, están empleando estos canales para identificar y localizar a todos los ciudadanos que quitan lazos amarillos en las calles.

Sospechan de los Mossos

La filtración de los datos recogidos por los Mossos d’ Esquadra se conoció cuando uno de los identificados por la policía regional, un guardia civil, descubrió que su nombre se estaba difundiendo por las redes sociales.

El Instituto Armado ya ha tomado cartas en el asunto y, aunque no hay una postura oficial al respecto, las fuentes consultadas no dudan en señalar a los Mossos como los causantes de esta filtración: “Solo han podido ser ellos. Los CDR no habrían logrado los datos sin su ayuda”.

Riesgo de un “enfrentamiento civil”

En paralelo a estas pesquisas, la Guardia Civil también está en alerta ante posibles actos de acoso o ataques a estos ciudadanos identificados por quitar lazos. En el Instituto Armado no descartan, en este sentido, que los Comités de Defensa de la República estén difundiendo los datos para llevar a cabo una acción contra ellos.

Además, afirman las mismas fuentes, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional están en “máxima alerta” ante el posible estallido de un “enfrentamiento civil” en Cataluña, fruto del ambiente de crispación existente.

Ambos Cuerpos tienen muy presente lo ocurrido el pasado viernes en Cataluña en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A, cuando independentistas y constitucionalistas se enzarzaron en una discusión, en plena calle, donde la cosa no pasó a mayores por la intervención de los Mossos. El ambiente, explican, es de máxima tensión y “hay que estar atentos”.