Caos en Madrid ante una nevada histórica: cortes en carreteras, aviones y trenes afectados y múltiples incidencias

La Comunidad de Madrid vive una situación meteorológica prácticamente sin precedentes desde que se tienen registros por la borrasca Filomena. El temporal está dejando tal cantidad de nieve que ha provocado graves incidencias en el territorio, pero especialmente en la capital y en las zonas aledañas, donde se han dado cortes en múltiples carreteras, así como retrasos y cancelaciones de trenes y vuelos previstos en las próximas horas.

De hecho, Madrid ya se encuentra en alerta roja y naranja por nevadas, y permanece desde primeras horas de la tarde cerrada al tráfico de camiones y vehículos articulados, que se están embolsando en los accesos limítrofes, según ha informado la Dirección General de Tráfico. La gran cantidad de nieve ha obligado incluso a cortar algunos puntos de la autovía de circunvalación M-30 en la zona norte de la capital.

El temporal también ha obligado a cortar la autovía M-40 a la altura de Las Tablas hacia la carretera M-607, del kilómetro 57,6 al 59, según ha añadido la DGT.

Difícil circular en el centro de Madrid

Ya en el centro, la situación es prácticamente la misma. El Paseo de la Castellana está sumergido bajo un vasto manto blanco que ha cubierto casi todo, con zonas en las que es muy difícil conducir, lo que ha provocado que las máquinas quitanieves no hayan dado abasto en toda la tarde.

Atascos, accidentes e incidentes de todo tipo provocados por la nieve y el hielo han llevado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a pedir a la población que no salga de casa: "La situación de las calles no es buena".

El dirigente madrileño ha comunicado además que este sábado, 9 de enero, debido a la nevada, queda suspendido el servicio SER de estacionamiento regulado en Madrid. Un temporal que también ha afectado a múltiples negocios de Madrid, que han decidido adelantar la hora de cierre para facilitar el regreso a casa de los trabajadores.

EMT reduce sus servicios y Barajas cierra

La movilidad está complicándose por momentos en distintos puntos de la ciudad y los alrededores. Hasta 226 autobuses de la EMT han dejado de prestar servicio. Y los que siguen circulando, lo van hacer con modificaciones del itinerario. ADIF ha comunicado a través de redes sociales que, a causa del temporal, a las 22:00 horas se suspenderá la circulación de los trenes de Cercanías del núcleo de Madrid.

Por su parte, AENA ha confirmado que en el Aeropuerto de Barajas ha cerrado porque ya no se pueden mantener las pistas operativas por hielo y nieve. Es decir, ya no se puede aterrizar ni despegar hasta que las pistas estén en condiciones de seguridad, y se verán obligados a desviar los vuelos en el aire a otros aeropuertos alternativos si no se recuperan las pistas rápido. Y aún se espera lo peor, porque va a seguir nevando durante toda la noche y buena parte del sábado.