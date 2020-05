Ciberdelitos durante el confinamiento: falsas ofertas de trabajo y venta fraudulenta de material sanitario

El confinamiento amparado en el estado de alarma por la epidemia de coronavirus ha motivado el crecimiento de determinados delitos cibernéticos en España. Así lo explican a Confidencial Digital desde el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Valencia. Tras casi dos meses, han identificado los “ciberdelitos más habituales en el Estado de Alarma y la crisis económica que comienza”.

Destacan las falsas ofertas de trabajo; la venta de material sanitario mediante empresas y páginas web inexistentes; el ‘phishing’ (engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza); laestafa del CEO (ciberataque, a través del cual los ‘hackers’ engañan a los empleados de las empresas para que realicen transferencias en su beneficio); y el ‘ransomware’ o secuestro de datos, un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.

“No hay delitos nuevos, pero sí la excusa para cometerlos”

No se han detectado delitos nuevos durante el tiempo de cuarentena, “pero sí la excusa para provocarlos”, según apuntan desde el Grupo de Delitos Tecnológicos.

En este sentido, destaca todo aquello relacionado “con la venta de material sanitario, ayudas a ONG’s o personal sanitario, enlaces a administraciones para gestionar las bajas debidas al Covid-19, o mensajería instantánea con regalos. La casuística es la misma, pero utilizando el momento actual”.

Para evitar que los ciudadanos, empresas e instituciones sean víctimas de estos engaños, desde el Grupo de Delitos Tecnológicos subrayan, entre otras cuestiones, la importancia de “tener cuidado con los enlaces a páginas web”, a los que no se debe acceder “si el usuario no sabe a qué página le va a redirigir, y mucho menos si se trata de un enlace acortado”.

Correos que parecen ser de entidades bancarias

Debe prestarse especial atención los correos “que aparentan ser entidades bancarias, empresas o servicios conocidos, verificando que la cuenta sea la auténtica”, así como no descargar archivos adjuntos si no se ha confirmado su origen, comprobar los errores gramaticales de esos emails, o tener en cuenta que una empresa de prestigio “suele utilizar dominios propios, no dominios gratuitos tipo Hotmail, Gmail, Yahoo u otros similares”.

“Los sistemas operativos de nuestros ordenadores deben estar actualizados y es importante la utilización de antivirus. En compras en páginas web, hemos de desconfiar de precios demasiado bajos, comprobar la información de la empresa, buscar opiniones de usuarios y estar atentos a métodos de pago poco confiables”, explican.

De igual modo, los expertos de la Policía Nacional hacen hincapié a las empresas a que conciencien a sus empleados sobre el uso correcto de las tecnologías a través de contraseñas robustas y personales, así como no abrir enlaces de destinatarios que desconozcan”.

Extorsiones y pornografía infantil

Pero no todos los delitos que han crecido durante la etapa de confinamiento están referidos al fraude económico ‘online’, también los que tienen que ver con extorsiones o pornografía infantil: “Con el confinamiento, el sujeto activo no puede cometer el delito del mismo modo, por lo que pasa a otra esfera en la que se puede delinquir a distancia como es a través de Internet”, han destacado a ECD.

En ese sentido, los expertos de la Policía Nacional hacen una serie de recomendaciones a los padres para evitar que sus hijos sean víctimas de delitos telemáticos como el ciberbullying o el acoso sexual ‘online’. En primer lugar, “cuestiones sencillas como colocar el ordenador en un lugar visible, no tener activada la cámara o limitar el uso de Internet”.

Las recomendaciones técnicas serían “la utilización de un navegador infantil y crear su propio perfil al menor, configurar el control parental y utilizar filtros de acceso a páginas de contenido nocivo (pornografía, drogas o violencia, entre otros)”.

Han destacado también que quizás la más importante sea conversar con los hijos y enseñarles a utilizar Internet: “Ser respetuosos; comprender en qué consiste su privacidad y la de los demás; no contactar con desconocidos; y saber que deben avisar a sus padres ante cualquier hecho que les resulte sospechoso o anormal”.

Además de investigar los hechos denunciados, la Policía Nacional está teniendo una presencia continua en medios de comunicación, redes sociales o la propia página oficial de la Dirección General de la Policía, advirtiendo de estas nuevas modalidades, así como dando consejos a través de Twitter en la cuenta @policia.es.