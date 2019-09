Los coches de la Policía Nacional no tendrán que parar en los peajes

Los vehículos de la Policía Nacional están más cerca de beneficiarse de un convenio para no tener que parar en los peajes de las carreteras. La Dirección General de la Policía trabaja para firmar un convenio con las empresas concesionarias que gestionan esas autopistas, que permitirá a los vehículos policiales pasar por los peajes sin esperar cola.

Confidencial Digital ha tenido acceso al borrador de dicho convenio, que tendrán que firmar próximamente el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y los representantes de unas 17 empresas concesionarias de autopistas de peaje de toda España, de Madrid a Navarra, de Cataluña a Galicia.

El artículo 23 de la Ley 37/2015 exime a las Fuerzas de Seguridad de pagar los peajes. Sin embargo, actualmente los coches de la Policía tienen que parar en los puestos de pago, identificarse como agentes en un vehículo policial, y ya entonces les dan paso.

Agilidad y seguridad

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) plantearon en 2017 la necesidad de dotar a los vehículos de un mecanismo de telepeaje. La reclamación tenía dos motivos principales: por un lado, ganar en agilidad, sobre todo en aquellos casos en los que un coche de la Policía pudiera estar siguiendo (o persiguiendo) a un sospechoso en la autopista; y por otro, mejorar la seguridad, al evitar a los vehículos policiales tener que parar en un punto concreto fácil de prever, lo que podría ponerlos en peligro frente a ataques, atentados...

La Dirección General respondió que la diversidad de empresas que gestionan las autopistas de peaje en España ponían muy difícil establecer un sistema único para todos los vehículos del cuerpo.

Sin embargo, la División Económica y Técnica de la Policía ha negociado con Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras, lo que ha permitido llegar hasta el punto de que el convenio ya está redactado en borrador, a falta de retoques por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y de la firma final de la Policía y de las empresas.

Que no se malogren operaciones policiales

Con este convenio, en los vehículos de la Policía Nacional se instalarán unos dispositivos uniformes de tele peaje (denominados VIA-T), con los que podrán cruzar las barreras de peaje por los pasos habilitados para los usuarios de telepeaje. Es decir, no tendrán que parar, identificarse y proseguir la marcha.

Según el texto del convenio, consultado por ECD, los policías nacionales “tienen que efectuar el paso de modo que se garantice el carácter reservado de los vehículos así como la integridad y seguridad de la fuerza actuante”.

Además, “tienen el deber de hacerlo en las condiciones necesarias para asegurar la eficacia de la actividad operativa y evitar que, a causa de la realización de actos de identificación de los agentes actuantes, o del propio vehículo, puedan malograrse dispositivos de investigación”.

El dispositivo será universal para todas las autopistas de peaje de España. Las concesionarias tendrán listados actualizados de todos los dispositivos VIA-T instalados en vehículos policiales.

También se establece una cláusula para coches de la Policía Nacional que pudieran no llevar el dispositivo de telepeaje: “Las empresas concesionarias se comprometen a facilitar el paso de los vehículos policiales que no dispongan de dichos dispositivos o que no los utilicen por razones operativas”.