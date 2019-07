Denuncian al ex delegado del Gobierno en Cataluña por sus palabras sobre una herida el 1-O

La declaración como testigo ante el Tribunal Supremo por el caso del 1-O le ha costado a Enric Millo, meses después, una reclamación judicial para que rectifique su declaración.

El ex delegado del Gobierno en Cataluña hizo una declaración ante el Supremo referida a Marta Torrecillas. Esta activista independentista denunció el 1 de octubre de 2017 que antidisturbios de la Policía Nacional le habían roto varios dedos de la mano, le habían realizado tocamientos y la habían lanzado por una escalera, cuando entraron a impedir la votación del referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

Enric Millo dijo en su declaración ante el TS que Torrecillas había terminado desmintiendo su propia denuncia y que había pedido perdón por haberla hecho.

La declaración en el Supremo indignó a la activista independentista, que inició una campaña de captación de donaciones para poder denunciar a Millo. Este martes 9 de julio, tras recaudar más de 10.000 euros, ha registrado en un juzgado de Barcelona una reclamación judicial contra Millo “para que rectifique sus mentiras ante el Supremo”.

Si el ex delegado del Gobierno en Cataluña no rectifica sus palabras ante esa reclamación judicial, Torrecillas interpondrá una demanda por vulneración de su derecho al honor “por mentir de forma clara y consciente sobre ella de manera pública y como testigo en un juicio”. La activista independentista en cuestión asegura que su única rectificación o precisión fue para explicar, después del 1-O, que no tenía el hueso del dedo roto, sino que tenía una fractura.