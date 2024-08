Desokupa tiene apalabrados seis acuerdos como el del SUP para formar policías

La empresa de desalojos Desokupa, que a principios de agosto firmó un contrato con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impartir un curso de defensa personal, ya tiene seis acuerdos apalabrados “a punto de firmar”, según ha podido saber Confidencial Digital por el propio líder de Desokupa, Daniel Esteve. Estos convenios son de la misma naturaleza que el del SUP, es decir, de defensa personal, y esperan firmarlos en septiembre. Una vez se hayan hecho todos los trámites serán anunciados en redes sociales.

Además de esto, recientemente la empresa ha llegado a otro acuerdo el 23 de este mes con las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías locales y vigilantes de seguridad de Ibiza que será efectivo a partir de octubre. El convenio fue anunciado a través de la red social “X” por Daniel Esteve.

Desokupa es una empresa que se encarga de recuperar viviendas okupadas de forma ilegal, según explican en su página web. Bajo la dirección de Daniel Esteve han conformado un equipo de personas especializadas en seguridad, derecho y gestión de inmuebles.

Su forma de actuación consiste en “negociar con los okupantes para que abandonen la propiedad voluntariamente, explicándoles las implicaciones legales y ofreciendo alternativas”. En caso de que las negociaciones fallen, siguen explicando, intentan ejercer “más presión” y en caso de ser necesario “colaborar con las autoridades”.

Aparte de sus acuerdos con fuerzas policiales, tienen varios cursos de defensa personal, tanto online como presencial, entre 20 euros y 50 euros, y patrocinados por la empresa de fitness Life Pro Nutrition y la empresa de material militar y policial Sermipol.

Recientemente, publicaron en sus redes sociales que consiguieron recuperar un restaurante en la zona de San Antonio de Portmany en Ibiza, un restaurante que llevaba seis años ocupado.

El acuerdo firmado entre el SUP y Desokupa fue uno que destapó muchas polémicas. En primer lugar, el Ministerio de Interior rechazó este convenio y directamente abrió una investigación para saber si rompe con “los valores democráticos”. Más adelante, el resto de sindicatos policiales denunciaron el acuerdo porque perjudicaba la imagen de la institución.

La formación es algo muy serio. No es un juego, es nuestro prestigio policial.



👉Debe ser impartida de policías o profesionales HABILITADOS a policías.



👉La imagen policial puede verse dañada, si nuestra formación es impartida por personal no habilitado en cursos que NO estén… pic.twitter.com/exoFbjnE9K