Europa levanta en Algeciras el mayor “y más humanizado” de los centros de internamiento de extranjeros

“Será el CIE más social y más humanizado de todos cuantos existen en Europa”, señala a Confidencial Digital el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce (Partido Popular) sobre el centro de internamiento de extranjeros que se está levantando en su término municipal.

Los trabajos avanzan sobre una parcela municipal de 20.000 metros cuadrados fue cedida por el consistorio al Ministerio del Interior durante la legislatura de Mariano Rajoy.

“Cuando el centro esté terminado, necesitará 300 puestos de trabajo para echar a andar”, detalla el alcalde, convencido de los beneficios, “también para la ciudad”, de esta moderna dotación.

Que no parezca una cárcel

Este nuevo centro, estratégicamente ubicado y financiado por la Unión Europea a través de Frontex, costará 23 millones de euros y podrá albergar a 500 extranjeros no comunitarios en proceso de expulsión.

Ha sido diseñado para que no parezca una cárcel. No hay rejas, concertinas ni torres de vigilancia. Cuando esté en funcionamiento, seguramente en 2023, será de los pocos CIE que no han sido implantados sobre viejas prisiones en desuso, antiguas comisarías o cuarteles cerrados, como ha sido hasta ahora la tónica habitual.

Hasta diecisiete centros con esas características han llegado a funcionar simultáneamente en diferentes ciudades de España en los últimos años, aunque en la actualidad solo prestan servicio siete.

Un centro modelo

El proyecto del nuevo gran CIE de Algeciras pretende servir de modelo a todos los que se construyan para sustituir a los actuales, tanto en España como en otros países europeos.

El discreto vallado de seguridad, con equipo electrónico de detección de fugas, se ha diseñado para que sea compatible con el confort de los internos y la seguridad y bienestar de los trabajadores.

Pistas deportivas, piscina, biblioteca, salas de visitas y atención médica y social permanente, son algunos de los beneficios que disfrutarán los extranjeros en proceso de expulsión. Según el ordenamiento español, no han cometido delito entrando de forma irregular en España, sino solo una infracción administrativa tipificada como grave. Pueden permanecer en el centro un máximo de 60 días, mientras se tramita su expulsión del país.

Custodia de la Policía Nacional

Existen centros como este, para retener a ciudadanos no comunitarios en situación irregular, en casi todos los países de Europa, aunque cada estado regula su funcionamiento con sus propias leyes.

En España, es la Policía Nacional la que custodia en estos edificios a quienes quedan privados de libertad por haber accedido a territorio español sin autorización. No son establecimientos penitenciarios, aunque, en ocasiones, acogen a extranjeros con condenas inferiores a 6 años de prisión cuya pena ha sido conmutada por la expulsión del territorio. Todos ingresan por resolución judicial.

Grecia, Portugal, Malta, Italia, Francia, Reino Unido, Finlandia o Alemania son países en los que se han consolidado estos centros en las últimas décadas a la vez que han mejorado las condiciones materiales de los mismos.

Peticiones de cierre

A pesar de dichas mejoras, ningún país se libra de las denuncias de malas prácticas y las peticiones de cierre.

El CIE viejo de Algeciras se clausurará en pocos meses. Ocupa una vieja prisión con graves deficiencias arquitectónicas. Tras más de un millón de euros en reformas, tiene capacidad para cien extranjeros pero no alberga a más de treinta desde el inicio de la pandemia.

El de Madrid también ocupa una antigua cárcel, la de Carabanchel. Y el de Las Palmas es otra vieja prisión cerrada en su día por no reunir condiciones. Precisamente las celdas con reja y las concertinas en algunos de estos edificios obsoletos son los elementos que han llevado a muchas ONG a pedir reiteradamente su cierre.

Objetivo disuasorio

Jesús Mancilla es uno de los creadores de la Plataforma CIEs NO de Cádiz, integrada por 30 asociaciones y coordinada con otras plataformas similares de toda España. Declara a ECD que “esta obra, además de cara, es innecesaria, y prueba de ello es que el actual CIE de Algeciras está vacío”.

Según Mancilla, existen alternativas más adecuadas para los migrantes que intentan burlar el control fronterizo de la Unión Europea: los centros de atención humanitaria gestionados por ONGs con financiación pública. Añade que los CIE siguen siendo cárceles, y resultan ineficaces. Cree el activista que esta nueva gran edificación frente a Marruecos “solo puede tener un objetivo: el disuasorio".

Evitar las fugas

En algunos países del mundo desarrollado se ha experimentado con medidas distintas de la retención y privación de libertad de los extranjeros en situación irregular que van a ser expulsados. Sin embargo, ni los dispositivos electrónicos de localización personal, ni la imposición de fianzas, ni la reclusión domiciliaria, han resultado lo eficaces que resultan los centros de internamiento para evitar la fuga de los que van a ser devueltos a sus países de origen.

En la web del Ministerio del Interior se detalla que el nuevo CIE de Algeciras contará con aseos con ducha en cada estancia, y espacios para el culto religioso. Ofrece imágenes virtuales, renders, que parecen corresponder más a un moderno y alegre albergue juvenil que a un centro privativo de libertad deambulatoria.

Teléfonos móviles

El Reglamento de Régimen Interior de los CIE de 2014, la presión del tercer sector y recientes sentencias y requerimientos judiciales, han venido a mejorar notablemente las condiciones de vida de estos instrumentos de control migratorio.

Existen barreras y mecanismos para que los extranjeros no puedan salir de los establecimientos, pero ya disfrutan durante su estancia de mejor atención, varias horas de patio y, casi lo más importante para muchos, de sus teléfonos móviles.