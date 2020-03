Las Fuerzas de Seguridad realizan 3.000 comprobaciones telefónicas al día con víctimas de violencia de género

La epidemia de coronavirus que sufre España ha llevado a decreto un confinamiento general de la población en los domicilios, para tratar de evitar la transmisión del virus.

Esta circunstancia llevó a algunas voces, incluidas algunas administraciones públicas, a expresar su preocupación por los efectos que podría tener sobre las víctimas de violencia doméstica. Se temía que las mujeres que sufren maltratos a manos de sus parejas estuvieran aún más expuestas, al tener que pasar todo el día en casa con sus maltratadores.

Desde el Ministerio del Interior explican a Confidencial Digital que por este motivo se han tomado medidas para tratar de evitar que el confinamiento provoque mayor indefensión.

Una de las medidas adoptadas es la comprobación telefónica. Las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil) están realizando estos días una media de 3.000 comprobaciones telefónicas con personas que ya anteriormente habían denunciado agresiones de sus parejas, según indican a ECD desde Interior.

Se trata de llamadas con las que los agentes especializados en lucha contra la violencia de género controlan el estado de la persona anteriormente maltratada, para saber si el confinamiento puede estar provocando que se repitan las agresiones por parte de su pareja.

Además, la Policía Nacional tiene en estos días activada de forma especial a la Unidad de Apoyo a la Familia y a la Mujer (UFAM), y la Guardia Civil ha hecho lo propio con los Equipos Mujer-Menor (EMUMES), las dos unidades especializadas en estos cuerpos contra la violencia de género e intrafamiliar.

El Ministerio del Interior niega, por otro lado, que se haya detectado un repunte, un aumento significativo en los casos de violencia de género coincidiendo con el confinamiento por el coronavirus.

Hasta ahora se ha registrado una víctima mortal, una mujer asesinada a manos de su pareja en Castellón.

También desde el Ministerio de Igualdad aseguran que los datos globales no se recopilan hasta final de mes y no se difunden hasta principios del mes siguiente. En todo caso, aseguran que no se debe generar alarma social, ya que es un tema muy delicado y no hay información que apunte en el sentido de un aumento de casos.