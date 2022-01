La Guardia Civil desestima diez recursos de opositores tras el cambio de normativa sobre los tatuajes

La Guardia Civil ya ha dado traslado a los 10 opositores sobre el recurso de alzada que presentaron al ser excluidos del proceso de ingreso en la Escala de Cabos y Guardias. Como ya adelantó ECD, han pasado ya dos meses desde que 35 opositores fueran declarados “aptos” por el Tribunal de Selección.

Dos meses después de que los opositores con la ayuda de Legal Opositores, un despacho de abogados especializados en procesos selectivos de las administraciones públicos, para dar batalla, presentaran un recurso de alzada ante la Dirección General de la Guardia Civil, la Guardia Civil no considera oportuno dicha reclamación por motivos tales como que el Tribunal contactó con todos y cada uno de los opositores que convocó avisándoles del cambio que se realizaba para la revisión; que los días 2 y 10 de noviembre no son elegibles conforme a las normas del concurso, ya que el 10 es la fecha en la que se resuelven las revisiones del reconocimiento médico solicitadas y que no señala una fecha determinada, sino un periodo que comienza con las pruebas físicas y finaliza con la prueba del reconocimiento médico.

Polémica por los tatuajes

Según fuentes de ECD, el origen de lo que ellos consideran irregularidades está en varias resoluciones, aprobadas entre el 16 y 18 de octubre, que aplazaron las revisiones de tatuajes.

Los abogados de ese despacho aseguran que, de acuerdo con las bases de la convocatoria, la inspección de los tatuajes visibles se debe realizar durante las pruebas psicofísicas, que incluyen las pruebas físicas, el reconocimiento médico y la entrevista psicológica.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del real decreto donde destacaban que “por primera vez, quedan autorizados los tatuajes que sean visibles vistiendo el uniforme, siempre que no contengan expresiones contrarias a los valores constitucionales, que atenten contra la disciplina o la imagen del Cuerpo”.

A su vez, recurrieron la resolución del 10 de noviembre con la que el Tribunal de Selección de la Convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil para este año 2021, publicó los resultados de la “verificación del cumplimiento de la base 2.1.15 sobre tatuajes, inserciones y otros elementos, según lo previsto en el artículo 20.1.a).2º del Reglamento de ordenación de la enseñanza de la Guardia Civil”. Dicha prueba se realizó el mismo 10 de noviembre en el Servicio de Sanidad del Colegio de Guardias Jóvenes, en Valdemoro (Madrid).

La batalla por sus plazas sigue adelante

Por ello, los mismos que reclamaban ser aptos y que se les permitiera ingresar en la Escala de Cabos y Guardias, finalmente han desestimado sus solicitudes y piensan recurrir ante el contencioso- administrativo.